Středeční obchodování provázela zvýšená volatilita, Meta Platforms -4,51 %

Obchodní den v půlce 19. týdne v roce současném byl obohacen krom makro dat nejdůležitějších, konkrétně k inflaci a také pravidelné informace k zásobám ropy. Vyšší volatilitu pocítily primárně technologické akcie z indexu Nasdaq Composite, který nakonec bitvu mezi červenou a zelenou prohrál a uzavřel 3 % pod včerejším závěrem.



Meziroční americká inflace se sice snížila na 8,3 pct z předešlých 8,5, nicméně trh očekával ještě větší zpomalení a to na 8,1 pct. Snížení inflace pomohlo zlevnění energií oproti předchozímu měsíci. Problémem byla ovšem jádrová inflace, která sestoupila na 6,2 %, očekávání 6,0 %. Podle reportovaných dat považují někteří analytici současnou situaci za známku toho, že FED by mohl jednat agresivněji při zpřísňování měnové politiky.



Krátce po zveřejnění dat k inflaci se výnos 10-ti letého státního dluhopisu dostal nad 3,07 %, ovšem v průběhu seance zamířil opět pod 3procentní výnos.



Středeční pravidelný report agentury EIA k zásobám ropy Cushingu v Oklahomě odhalil vyšší zásoby v minulém týdnu, než očekával trh. Tento údaj napomohl k růstu ceně ropy o cca. 5 %, kdy WTI posílil na 105,14 USD/barel a Brent na 106,94 USD/barel.



Ze sektorů byl nejlepším energetický, který přidal přes 1 % (CVX US 1,50 %, XOM US 2,08 %). Za nejkratší nit tahaly společnosti z informačních technologií, tedy převážně z technologického indexu, jako například -5,48 % či -3,32 %.



Větší pohyb dnes zaznamenaly akcie Coinbase, které se propadly o více jak 20 %. Důvodem takto mizerné seance byl report za 1Q 22, když Coinbase vykázala nižší než očekávaný zisk na akcii a současně i tržby pod odhady analytiků, COIN US -26,40 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,0 % (31.834 b.), S&P 500 o 1,6 % (3.935 b.) a technologický Nasdaq Composite o 3,2 % (11.364 b.).