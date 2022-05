Není to jen čmárání v grafech. Jak získat drobnou výhodu oproti trhu. Třetí díl webináře Staňte se mistry tradingu se blíží!

Vojenský konflikt na Ukrajině výrazně zamával s celým trhem a taky výrazně nalomil investiční strategii a sebedůvěru mnoha investorů. Opět se ukázalo, že ti, co se nechtějí loučit s malými ztrátami, tak často končí se ztrátami velkými. V minulých dvou dílech webináře Staňte se mistry tradingu jsme se spolu podívali na zcela odlišný přístup k investování, ve kterém hraje důležitou a někdy i klíčovou roli technická analýza. Není to tak, že by fundamentální analýza snad nebyla důležitá. Ovšem i když jste schopný analytik, tak vaše šance na překonání celkového trhu nejsou příliš vysoké. Připomeňme si, že v rámci jednoho roku se podaří překonat benchmark (S&P 500) pouhým 20 % investorů, a pokud se podíváme na tříleté nebo dokonce pětileté období, už se bavíme pouze o jednotkách procent, kde navíc mnoho z těchto úspěšných investorů bude spíše dílem nějaké jednorázové šťastné události.



Je proto až s podivem, jak se investoři s přehnaným sebevědomím vrhají do trhu, aniž by měli nějakou skutečnou formulovanou strategii, která by jim dávala dlouhodobě výhodu nad zbytkem trhu. Základem pro úspěch v investování je uvědomit si, že na trhu neexistují snadno vydělané peníze. Na trhu o svůj úspěch denně bojují stovky tisíc profesionálů s ekonomickým vzděláním z nejprestižnějších škol, s velkou spoustou zkušeností a s obrovskými zdroji a zázemím. Dokázat dlouhodobě překonávat tuto masu chytrých hlav opravdu není nic jednoduchého. Základním krokem k úspěchu je uvědomění si, proti čemu vlastně stojíte, a následně se pokusit najít svou výhodu na trhu, kterou budete neustále rozvíjet a zlepšovat. Na výběr máte de facto ze tří možností: a) fundamentální analýza, b) technická analýza nebo c) kombinace obojího. Pokud si myslíte, že fundamentální analýza je příliš složitá a technická analýza je pouhé malování čárek na náhodných cenových obrazcích, tak budete mít velký problém s hledáním vlastní specifické výhody vůči zbytku trhu. Krásně to zhodnotil Buffettův společník Charlie Munger: „Nejdůležitější věcí, pokud se chcete vyhnout mnoha hloupým chybám, je uvědomění si, v čem jste kompetentní a v čem ne. Jednoduše znát výhodu své vlastní kompetence. Ale to je hrozně těžké, protože lidské myšlení vás přirozeně nutí myslet si, že jste chytřejší, než ve skutečnosti jste.“



Technická analýza ale není jen o malování v grafech. Do této disciplíny můžeme zařadit i další nefundamentální analýzu, jako je zkoumání a hledání opakujících se vzorců chování cen akcií nebo indexů. Technickou analýzu můžete vyžít například k vyhledávání zajímavých titulů. Já sám si rád filtruji akcie, které dosáhly ročního maxima nebo se alespoň pohybují v jeho blízkosti. Vy, co jste pozorně sledovali mé předchozí dva webináře, již víte, že kupovat akcie na vrcholu je sice proti lidské přirozenosti, ale mnoho úspěšných investorů má právě na tomto přístupu postavenou svou strategii. U těchto rostoucích akcií se navíc zpravidla děje něco zajímavého, a když už nic jiného, tak technická analýza vám velice snadno pomůže odhalit tyto sektory nebo jednotlivé akcie. Jako příklad můžou posloužit ropné tituly od začátku tohoto roku, které po celé první čtvrtletí dávaly nákupní signál, avšak pro mnoho investorů byly po celé toto období již nezajímavé, protože jsou již „příliš vysoko“. Možná jste místo „drahých“ ropných titulů dali v lednu přednost Netflixu, který na začátku února propadl na nejnižší úroveň od dubna 2020. Nebo jste se místo ropy pustili do ruských akcií (jako já)? Ať už nebo ruské tituly, v obou případech se jedná o porušení principů, o kterých jsme se tu v předešlých dvou webinářích bavili. Není třeba si dlouho vyčítat chyby, ale uvědomit si je, poučit se z nich a příště se jim pokusit vyhnout. V takovém případě i chyba může být velice cennou zkušeností. Jak kdysi řekl slavný zakladatel Vanguardu John Bogle: „Jedna z mých životních zásad je, že jediným způsobem, jak můžete přistupovat k životu, je brát ho takový, jaký je, a ne takový, jaký by mohl být. Tak se snažím zacházet se svými nezdary.“ Varováním pro přehnanou sebedůvěru je citát slavného investora Petera Bernsteina, který kdysi řekl: „Případy, kdy jsem se nejvíce mýlil, byly případy, kdy jsem byl nejvíce přesvědčený o své pravdě“.

Samozřejmě princip kupování drahých akcií a jejich prodej ještě dráž má taky své mezery. Tak třeba současný trh tomuto druhu investování vůbec nenahrává. Zkušení investiční manažeři mají různé techniky, jak se takovému trhu vyhnout. Jednou z nich je třeba nastavení pravidla, že při poklesu indexu S&P 500 pod svůj 200denní klouzavý průměr jednoduše přestávají nakupovat. Pod tuto úroveň jsme se dostali již v lednu, avšak poté se tento index dokázala několikrát nad tuto úroveň vrátit, než se definitivně pod ní potopil 21.4. Takových risk management pomůcek a pravidel pro snížení rizika existuje spousta, když dalším faktorem pro omezení obchodování může být třeba určitá zvýšená úroveň VIX, která indikuje vysokou volatilitu na trhu a potenciálně horší podmínky pro aktivní investory.



Jak dál se dá technická analýza využít v praxi? Pokud nejste příliš nakloněni technickému přístupu, pořád můžete jeho přínos využít spíše okrajově. Na základě fundamentální analýzy si titul vyberete, ale s pomocí technické analýzy můžete lépe načasovat vstup do pozice. Technická analýza vám navíc může pomoci dodržovat money managment a řízení rizika. Díky technické analýze můžete lépe pochopit, kam nastavit stop loss a kde případně vybírat zisky. Technický přístup vám může dodat řád a disciplínu a zároveň vám dodá feedback pro sebereflexi. Tak například může nastat situace, kdy podle mé analýzy by měl jít titul nahoru, ale pořád jen klesá. Tady by se měl mít uvědomělý investor na pozoru a minimálně se znovu vrátit ke své původní analýze, zda přece jen něco důležitého neopomenul, nebo se něco nezměnilo. Jak kdysi řekl slavný manažer fondu Richard Driehaus: „Akciový trh je jako žena. Pozorujete ji. Reagujete na ni. A respektujete ji.“



Technická analýza skutečně není ničím zázračným; může vám dát maximálně malou výhodu oproti trhu. Ale ta drobná výhoda je právě tím, co odlišuje dobrý systém od špatného. Jak říká slavný investor Peter Lynch: „Pokud jste v tomto byznyse dobří, tak budete mít pravdu v 6 z 10 případů. Nikdy se nedostanete na poměr 9 z 10.“



Velice výstižně se k nutnosti dodržovat strategii vyjadřuje slavný trader Ed Seykota, který ve své knize The Trading Tribe napsal: „Většina dobrých tradingových systémů je podobná. Obchodují na základě dlouhodobého trendu. Vezou se na vítězích a rychle se zbavují poražených. Dobře řídí riziko a mají jen malé denní fluktuace hodnoty portfolia. Jsou jako byznys. Zatímco dobrý systém je klíčem k úspěchu, hlavní rozdíl mezi tradery je v psychologii. I ty nejlepší systémy mají špatná období a propady. Takové výsledky mohou evokovat silné pocity jako nuda, naděje, strach, chamtivost a zoufalství. Dokud se trader nenaučí ovládat tyto emoce, může snadno sklouznout k porušení svého systému. Hlavním problémem tradingových systémů tak je jejich nenásledování.“





Těším se na online setkání!



Pavol Mokoš