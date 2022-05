Další fáze propadu akcií. Strach o zisky a marže sílí

Včerejší obchodování v Evropě ani USA zprvu nebylo až tak špatné, ale během amerického obchodování se přes akcie přehnala další výprodejní smršť. A ani dnešek nepřináší úlevu, když Evropa volně navazuje na Ameriku a ta podle futures nejspíš klesne ještě níž.

Současný propad je jiný než ty předchozí. Nejde už dominantně o strach z Fedu a přílišného utahování politiky, kdy se nervozita na akcie hodně přenášela z rostoucích dluhopisových výnosů. Výnosy naopak včera i dnes klesají, a to docela výrazně. Americký 10Y je už na 2,83 procenta a dolů míří i výnosy v Evropě.

Podle nás dochází k posunu, kdy namísto valuační korekce tažené výnosy doléhá na akcie výhled fundamentu. Tomuto tématu, tedy neudržitelně vysokým ziskovým maržím i příliš optimistickým tržním předpokladům pro růst zisků, jsme věnovali prostor například na naší nedávné investiční konferenci. Nyní se tento problém zřejmě začíná projevovat s patřičnými důsledky.

Důležitým impulsem pro akciové trhy byly výsledky amerického maloobchodníka , které zaostaly za odhady při nižším zisku, maržích, zhoršeném výhledu i upozornění na dopady inflace. Dluhopisy se namísto trhu, ze kterého akcie čtou odhady pro sazby, postupně znovu stávají bezpečným přístavem. Po výrazném nárůstu výnosů lze zvláště v USA zafixovat výnos, který v kontextu vysokého rizika akcií působí na investory atraktivněji než dříve. Vazba mezi propadem akcií a dluhopisů se v posledních dnech trhá.

Jestliže očekávání o Fedu se stabilizují a měla by být zhruba srovnaná s představami centrální banky, ECB ještě má prostor se k tržním odhadům posunout a svůj postup zpřísnit. To může mít citelné dopady na eurodolar (směrem vzhůru), ale na akcie tolik ne. Ty by měly v nejbližší době sledovat dominantně rizika pro růst ekonomik a zisků.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7177 0.2675 24.7243 24.6142 CZK/USD 23.5530 -0.0191 23.5645 23.4410 HUF/EUR 387.0372 0.8472 387.3200 382.8963 PLN/EUR 4.6448 0.0290 4.6547 4.6360

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0981 0.4218 7.1110 7.0617 JPY/EUR 134.1690 -0.0655 135.4450 134.0150 JPY/USD 127.8415 -0.3453 128.6710 127.7530

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8476 -0.0354 0.8496 0.8460 CHF/EUR 1.0259 -0.8097 1.0363 1.0231 NOK/EUR 10.3334 1.2845 10.3835 10.3015 SEK/EUR 10.5106 -0.1174 10.5174 10.4801 USD/EUR 1.0496 0.3053 1.0509 1.0463

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4314 -0.4151 1.4380 1.4237 CAD/USD 1.2835 -0.4035 1.2858 1.2831