Velké firmy pošlou část "nadměrných" zisků do rozpočtu, nařídil Orbán. Nová daň vystrašila trhy

Dočásné daně zůstaly. U nás byla svého času zavedena solidární daň na sanaci povodní na Moravě ( 1997 ) a je zde také stále mnoho let nad rámec slibu, že bude jen na tři roky... Je to salámová metoda na podojení těch co něco vydělávají. Slíbí a pak nesplní zrušení, to už pak nikdo moc neprotestuje.

karel777