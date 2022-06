Webinář ke vstupu GEVORKYAN na burzu: Artur Gevorkyan odpovídá ve čtvrtek 9. 6. od 10:00

Přemýšlíte o investici do akcií GEVORKYAN? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hostem bude a na vaše dotazy odpoví majoritní vlastník a generální ředitel společnosti, pan Artur Gevorkyan, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem. Ve čtvrtek 9. června od 10:00. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout, registrujte se zde!



Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, slovenská společnost GEVORKYAN, a.s. zahájila 1. června 2022 primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím trhu PX START Burzy cenných papírů Praha s cílem získat finanční prostředky z této nabídky ve výši 35 milionů EUR, v přepočtu zhruba 860 milionů korun. Cenové rozpětí je 248 až 302 Kč/akcie, lotem je 100 ks. Úpis trvá do 15. června a v případě úspěchu celého úpisu se společnost GEVORKYAN stane na trhu START prvním emitentem se sídlem ve Slovenské republice a zároveň se bude jednat o potenciálně největší emisi na tomto trhu. Prostředky získané z emise budou použity na vybudování dodatečných výrobních kapacit a optimalizaci financování podniku tak, aby společnost GEVORKYAN mohla i nadále maximalizovat užitek z dlouhodobě přetrvávajícího převisu poptávky po svých výrobcích a tím pokračovat v dosavadním vysokém tempu růstu.



Od roku 2010 společnost GEVORKYAN navýšila své tržby z hodnoty 4,7 milionu EUR na téměř 54 mil. EUR v roce 2021. Od roku 2016 do roku 2021 tržby společnosti rostly tempem CAGR 17,3 %. Zisk EBITDA společnosti v roce 2021 dosáhl hodnoty přibližně 16 mil. EUR při EBITDA marži přibližně 30 %. Mezi roky 2016 a 2021 rostl zisk EBITDA tempem CAGR 23,66 %, přičemž průměrná EBITDA marže činila ve stejném období přibližně 25 %. GEVORKYAN spolupracuje se svými zákazníky na dlouhodobé bázi a v pozici vývojového dodavatele, což podle jejího názoru zajišťuje s dostatečnou mírou jistoty růst odbytu do roku 2030 a dál. Navýšení výrobních kapacit má společnosti GEVORKYAN poskytnout veškeré předpoklady k zvyšovaní tržeb i zisku v dosavadním vysokém tempu a tím i hodnoty pro akcionáře.

Hospodaření: Od necelých pěti nad 50 milionů EUR tržeb od 2010

GEVORKYAN spolupracuje se svými zákazníky na dlouhodobé bázi a v pozici vývojového dodavatele, což podle jejího názoru zajišťuje s dostatečnou mírou jistoty růst odbytu do roku 2030 a dál. Po navýšení výrobních kapacit bude mít společnost GEVORKYAN veškeré předpoklady k zvyšovaní tržeb i zisku v dosavadním vysokém tempu a tím i hodnoty pro akcionáře.

Detaily o emisi

Aktuální emise nabízí investorům možnost podílet se na tomto úspěšném příběhu a profitovat z předpokládaného růstu hodnoty akcií společnosti GEVORKYAN, které zájemci mohou od 1.6.2022 do 15.6.2022 objednávat a po uzavření objednávek nakupovat prostřednictvím zavedených obchodníků s cennými papíry včetně Patria Finance. U Patrie lze zadávat nákupní pokyny snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader.

Základní parametry IPO:

Emitent: GEVORKYAN, a.s. (slovenská entita)

Očekávané výnosy z veřejné nabídky (hodnota free floatu v roce 2022): 35 mil. EUR (přibližně 860 mil. Kč)

Využití očekávaných výnosů z veřejné nabídky:

19,88 mil. EUR – investice do rozvoje (CapEx)

10,12 mil. EUR – snížení celkového zadlužení

Až 5 mil. EUR – prodej stávajících akcionářů

Nabízené akcie v rámci veřejné nabídky:

Až 3 002 574 nových akcií

Až 438 626 stávajících akcií

Celkem až 3 441 200 akcií

Cenové rozpětí pro objednávky za 1 akcii v CZK: 248 až 302 CZK

Lot: 100 akcií

Free float (podíl investorů z trhu PX START): Až 20,33 %

Termín veřejné nabídky: Od 1.6.2022 do 15.6.2022

Artur Gevorkyan pro Patria.cz: V čem spočítá jedinečnost práškové metalurgie? Pro jaké klienty GEVORKYAN vyvíjí a dodává? Proč firma vstupuje na trh START pražské burzy? Na co využije kapitál získaný od investorů? Proč si jako investor koupit akcie GEVORKYAN?

