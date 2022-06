Souboj mezi červenou a zelenou na Wall Street

Úterní obchodní seance nenabídla téměř žádné důležité makro data a reálně tomu odpovídal i den na Wall Street, který byl jako na houpačce, kde se přelévala červená a zelená barva několikrát denně. V půl třetí našeho času přišla informace k obchodní bilanci, která dopadla jak lépe než předchozí údaj, tak i konsensus trhu. Obchodní deficit v USA se snížil z maxima 107,7 miliardy USD na čtyřměsíční minimum 87,1 miliardy USD.



Nejvýrazněji dnes opět posilovaly akcie z energetického sektoru, který narostl o 4,56 procenta. Významně rostla firma Mobil, která zvítězila společně s dalšími dvěma západními společnostmi v několika miliardovém projektu na podporu katarského vývozu plynu. Katarský projekt je jeden z největších v odvětví zemního plynu a dá se říci, že pro Evropu přichází v pravý čas. Tento projekt má podporu u Evropské Unie, čemuž odpovídá návštěva Josepa Borella, tedy hlavního diplomata EU, XOM US +4,56 %, CVX US +1,92 %.



Mezi nejvýraznější zprávy lze zařadit výhled společnosti , která vydala upozornění na zhoršující se situaci a možné snížení čtvrtletního zisku, TGT US -2,29 %. Velmi podobně si „vedl“ konkurent z maloobchodního prostředí, tedy Walmart, který oslabuje o 1,23 %.



K dalším tahounům se zařadily akcie z technologického sektoru, kdy akcie přidaly téměř 1,80 %. Za tímto růstem je kupříkladu zpráva o největším redesignu MacBooku Air za více než jednu dekádu, AAPL US +1,76 %. Akcie se rovněž zařadily k těm, které v průběhu seance posilovaly, a to především díky aktualizace 12M cílových cen, kdy například analytik Jefferie stanovil tuto cenu na 325 USD a současně ji podpořil nákupním doporučením, MSFT US+1,40 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,8 % (33.179 b.), S&P 500 o 0,9 % (4.160 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (12.175 b.).