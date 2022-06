Evropa je největším dovozcem amerického LNG, Pavel Tykač zvažuje navýšení podílu v Monetě a evropské futures se zelenají

Pavel Tykač zvažuje navýšení svého podílu v Monetě až na 20 %. vydala novou cílovou cenu na . Evropa sesadila z pomyslného trůnu Asii jako největší destinace pro americký zkapalněný zemní plyn. Boris Johnson prosazuje přepsání severoirského protokolu. A evropské futures jsou zelené, americké naopak v záporných hodnotách.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %. Americké futures směřují do červeného.

potvrzuje doporučení na na „buy“ a zvyšuje cílovou cenu na 1393 Kč z 905 Kč.



Pavel Tykač zvažuje navýšení svého podílu (7-8 %) v Monetě až na 20 %. Společnost Manecomte již získala souhlas České národní banky s navýšením svého podílu nad 10 %. Více ZDE.



Český prezident dnes jmenuje nové členy bankovní rady ČNB. Frait, Kubelková a Zamrazilová jsou podle tisku nejpravděpodobnějšími kandidáty pro nahrazení Rusnoka, Bendy a Nidetzkého, jejichž mandát končí v červnu. Psali jsme ZDE.



Asijské akcie rostly díky podpoře čínských technologických akcií. Hongkongský index Hang Seng Tech rostl poté, co nová povolení pro videohry vyvolala optimismus ohledně volnějšího přístupu Číny vůči internetovým firmám.



Evropa sesadila z pomyslného trůnu Asii jako největší destinace pro americký zkapalněný zemní plyn, když se snaží snížit svou závislost na ruských dodávkách. V prvních čtyřech měsících roku 2022 poslaly USA téměř tři čtvrtiny veškerého svého zkapalněného zemního plynu do Evropy, přičemž denní dodávky do regionu se oproti loňskému průměru více než ztrojnásobily, uvedl americký úřad pro energetické informace. Loni sem směřovala pouze třetina amerických dodávek. Nyní USA tvoří téměř polovinu evropského dovozu LNG, což je asi dvojnásobek podílu v roce 2021. USA se zavázaly zvýšit dodávky superchlazeného paliva do Evropy poté, co se rozhodla odklonit od ruského plynu.



Krátce poté, co jen těsně ustál hlasování o důvěře, prosazuje Boris Johnson legislativu, která zruší části dohody o brexitu, což je krok, který by mohl rozdmýchat napětí s některými jeho poslanci i s Evropskou unií. Návrh zákona může být poslanecké sněmovně předložen již ve čtvrtek. Johnsonova vláda dlouho prosazuje přepsání severoirského protokolu, který udržuje jednotný trh EU a zároveň vytváří celní hranici se zbytkem Spojeného království. Argumentuje tím, že když dohodu podepsala, nečekala, že ji bude EU provádět tak důsledně.



Nejzuřivější domácí rivalové francouzského prezidenta Emmanuela Macrona stojí při něm v novém sporu s kyjevskou vládou kvůli jeho výroku, že nebude hanobit Rusko. Napětí mezi Francií a Ukrajinou se o víkendu zhoršilo poté, co Macron řekl národním novinám, že spojenci by neměli „ponižovat“ Moskvu, aby zlepšili šance na dosažení mírového řešení invaze na Ukrajinu. Levicový vůdce Jean-Luc Melenchon i krajně pravicová Marine Le Penová Macrona podporují, i přes kampaň před parlamentními volbami.