Sazby by ČNB mohla ZVÝŠIT o půl bodu až o celý bod, investoři naceňují i agresivnější zvyšování sazeb i v USA

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký i guvernér Jiří Rusnok naznačují, že sazby na příštím zasedání mohou vzrůst od půl procentního bodu až po celý bod. Francouzský prezident Emmanuel Macron by mohl ztratit svou naprostou většinu v parlamentu. Ve Velké Británii se dnes předloží k projednání legislativa měnící dohodu o brexitu o uspořádání ve vztahu k Severnímu Irsku. A investoři dnes naceňují agresivnější zvyšování sazeb Fedem poté, co pokračuje dozvuk vysoké americké inflace, a futures dnes míří hluboko dolů.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok pro deník Právo při dotazu na následující jednání o sazbách uvedl: "Nevím, jestli to zvýšení bude o padesát bazických bodů na 6,25 %, nebo třeba až o sto bodů na 6,75 %. Myslím, že někde v tomto rozmezí se to klidně může pohybovat."

„Myslím si, že jednání (rady ČNB) se povede v tom duchu, že těch pětasedmdesát bazických bodů, o kterých mluvil pan guvernér (Jiří Rusnok), a zmiňovali se o tom i další členové bankovní rady, že to skutečně bude v uvozovkách taková vyvolávací cena,“ domnívá se viceguvernér Tomáš Nidetzký, napsala ČT24.

Společnost Primoco UAV SE oznámila prodej šesti bezpilotních letounů Primoco UAV One 150 v hodnotě 3,3 mil. EUR. Prodej byl podepsán s evropským klientem. „V únoru letošního roku jsme zíkali od Úřadu pro civilní letectví ČR certifikát EASA LUC (Light Unmanned Certificate) pro letoun Primoco UAV One 150. Certifikát je klíčový dokument pro další očekávané prodeje v Evropě. A v následujících týdnech očekáváme uzavření nových prodejů v objemu 2,7 mil. EUR což představuje čtyři bezpilotní letouny. Celkově v roce 2022 společnost plánuje prodat 40 letounů v hodnotě 500 mil. korun,“ uvedl Ladislav Semetkovský, generální ředitel Primoco UAV SE.



Investoři dnes naceňují agresivnější zvyšování sazeb Fedem poté, co pokračuje dozvuk vysoké americké inflace. Dvouleté výnosy státních dluhopisů tak poslal na 15leté maximum a dolar posílil. Účastníci trhu očekávají aktualizované projekce americké centrální banky o ekonomice, inflaci a úrokových sazbách a navýšení sazeb o 50 bazických bodů se považuje za jisté. Obchodníci nyní vnímají 50 % pravděpodobnost, že Fed v červenci zvýší sazby o tři čtvrtě procentního bodu. Pro šéfa Fedu Jeroma Powella to představuje těžký krok, protože musí volit mezi zvýšenou inflací a recesí.



Francouzský prezident Emmanuel Macron by mohl ztratit svou prostou většinu v parlamentu, což by ho donutilo ke kompromisu a vyjednávání s koaličními partnery při prosazování jeho ambiciózních reforem. Macronova strana a jeho spojenci by měli získat 262 až 301 křesel v parlamentu, přičemž k naprosté většině je potřeba celkem 289 zákonodárců. Ztráta prosté většiny by mohla omezit Macronovu schopnost realizovat plány navýšení věku odchodu do důchodu a další kontroverzní reformy, jako jsou změny v dávkách v nezaměstnanosti.



Ministr Severního Irska Brandon Lewis v neděli potvrdil, že legislativa, která změní části dohody o Severním Irsku po brexitu, bude dnes předložena parlamentu.

Cena kryptoměny bitcoin dnes klesla pod hranici 25.000 dolarů a dostala se tak na nejnižší úroveň od konce roku 2020. Propad bitcoinu je součástí širšího poklesu trhu s kryptoměnami po zprávě o růstu inflace ve Spojených státech, která vedla k odklonu investorů od rizikovějších aktiv. Podle webu CoinDesk sestoupil se bitcoin prodává za 25.256 dolarů, za posledních 24 hodin tak ztrácí zhruba osm procent.