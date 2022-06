ECB na dnešek svolala mimořádné zasedání k současné tržní situaci

...tak to vyzerá tak, že ani len nezačali utlmovať skupovanie EUR dlhopisov a už majú veľký PROBLÉM !... ...vyzerá to, že buď posunú začiatok utlmovania nákup ... aspoň o 6 mesiacov..... alebo väčšinu ohlásených akcií ...znovu odložia "ad acta", keď budú akože "priaznivejšie podmienky"....ale to bude značiť, že Euro Už pôjde pod paritu s USD .......ďalej zvýši tlak na infláciu...... Ako som tu už viackrát hovoril: ECB je politický nástroj na ochranu južného krídla Eurozóny pred defaultmi - Ako dlho toto bude trvať ??....a KEDY (??) sa konečne HLASNE OZVÚ Nemci, Rakúšania, Holanďania (+Fíni), že 10 rokov je už naozaj dosť ! A NEPOMOHLO to !!

SFX



Ak väčšinu ohlásených akcií (najmä zvyšovanie úrokov)...znovu odložia "ad acta", ....keď budú akože "priaznivejšie podmienky".... tak skôr alebo neskôr Euro Už pôjde pod paritu s USD .......a tak ďalej zvýši tlak na infláciu...... Ako som tu už viackrát hovoril: ECB je politický nástroj na ochranu južného krídla Eurozóny pred defaultmi - Ako dlho toto bude trvať ešte ďalších 15 - 20 rokov ??....a KEDY (??) sa konečne HLASNE OZVÚ Nemci, Rakúšania, Holanďania (+Fíni), že 10 rokov je už naozaj dosť ! A vôbec to NEPOMOHLO !! Talianske, Španielské a Franúzske dlhopisy sú naďalej rovnako zraniteľné ako boli už iv roku 2012..... SFX

Smutné je, že tu žranici na jihu platíme i my .... petr12