Odraz akcií v zámoří nabírá na síle, zatímco dluhopisy ztrácejí

Krátkodobý odraz vzhůru na hlavních akciových trzích nabírá až překvapivou sílu. V zámoří, kde trhy dohánějí včerejší svátek, vidíme silný růst na S&P 500 (+2,7 pct) i obvykle volatilnějším Nasdaqu (+3,3 pct). Tomu se daří i přes nárůst dluhopisových výnosů, jenže v tomto případě vidíme hlavně přesun peněz z bezpečí za výnosem. Dluhopisy jsou tak spíše ve vleku stahování peněz než lídrem dnešního tržního vývoje. Evropské akcie na tom nejsou špatně, ale po pozitivním včerejšku už tolik síly nemají a klíčové indexy přidávají většinou jen do jednoho procenta.

Zatímco výprodeje v minulém týdnu určitě nalákaly řadu investorů na nižší ceny, dnešní zprávy je v nákupech úplně nepodporují, neboť zapadají do předpokladu pokračujících problémů. Stále více se mluví o recesi i o tom, že ji finanční trhy v cenách ještě neodrážejí. K nepříznivému výhledu se vedle přidal .

Tom Barkin z Fedu uklidňuje, že utahování politiky by pokud možno nemělo v ekonomice nic rozbít. Naproti tomu ale říká, že sazby budou muset stoupnout do restriktivního pásma a že obavy z recese jsou naprosto pochopitelné. Data z realitního trhu stále do obchodování s akciemi či dluhopisy nepromlouvají. Dnešní statistika květnových prodejů starších domů v USA vyšla v souladu s odhady, čímž potvrdila sestupný trend.

Momentálního optimismu akcií se chytila ropa a také eurodolar se posunul o trochu výš na 1,0560. Menší zisky si připisuje rovněž česká měna, která se vůči euru posouvá na 24,68. Zde je ovšem otázkou, do jaké míry jí pomáhá sentiment na hlavních trzích a nakolik je třeba za dílčími výkyvy kurzu směrem dolů hledat průběžnou aktivitu ČNB. A ve hře jsou také očekávání před zítřejším zasedáním, které s velkou pravděpodobností přinese razantní zvednutí sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6818 -0.0383 24.7027 24.6454 CZK/USD 23.3895 -0.4172 23.4940 23.3295 HUF/EUR 394.6059 -0.6331 397.6700 394.2423 PLN/EUR 4.6357 -0.2774 4.6499 4.6262

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0598 0.3450 7.0864 7.0283 JPY/EUR 143.6900 1.1931 143.8815 141.9990 JPY/USD 136.1575 0.7969 136.3400 135.0310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8599 0.2115 0.8610 0.8568 CHF/EUR 1.0184 0.1702 1.0217 1.0166 NOK/EUR 10.3722 -0.4649 10.3990 10.3149 SEK/EUR 10.6328 -0.0850 10.6588 10.6147 USD/EUR 1.0554 0.3995 1.0582 1.0515

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4327 -0.4155 1.4420 1.4300 CAD/USD 1.2929 -0.3998 1.2962 1.2905

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



