Rizikový apetit trvá, dolar slábne. Obavy kolem plynu ženou nahoru ropu

Evropské akciové trhy se i v podvečer pohybují kontinuálně v zeleném a také hlavní americké akciové indexy zahájily solidně v plusu. Vzhůru vyrazily akcie , která ve výsledkové zprávě za druhé čtvrtletí překvapila výnosy z tradingu. Dolar dnes slábne, euro si k americké měně připisuje zhruba 1 procento. Silnější je vůči dolaru analogicky koruna. Vůči euru však průběžné zisky z dnešního rána již umazala.

Z velkých amerických bank oznámila svoje čísla ještě . Trh svoje počáteční nadšení ztlumil, i tak si titul připisoval více než 1 procento.

Na nová makroekonomická data byl dnešek chudý, a tak trh žije mimo jiné i z pátečních dat o dlouhodobých inflačních očekáváních amerických spotřebitelů, která pomohla vyplašit sázky na stobodové zvýšení úrokových sazeb Fedem.

V Evropě přiložil další polínko do kotle inflačních tlaků ruský Gazprom, který doručil svému německému odběrateli Uniperu oznámení o zásahu vyšší mocí. To by znamenalo, že se snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči Uniperu. Podle některých expertů Rusko po konci současné plánované odstávky plynovodu Nord Stream 1 zřejmě naplno neobnoví dodávky plynu do Evropy. Pokud dodávky obnoví alespoň omezeně, nelze prý vyloučit, že se mohou kdykoliv zastavit.

Podle analytiků a tak mohou být zisky na akciových trzích krátkodobé, protože inflační tlaky jsou i nadále vysoké a hospodářská recese vypadá stále pravděpodobněji.

Ceny ropy rostly v podvečer i o čtyři procenta, což dostalo americkou ropu zpět nad 100 dolarů za barel. Napomáhají tomu jednak obavy ohledně dodávek ruského plynu, ale i slabší dolar, díky kterému jsou komodity obchodované v této měně atraktivnější. Obavy z čínských lockdownů a recese tím ustoupily do pozadí. Zisky zapisovaly také jiné suroviny jako měď, hliník či spotové zlato.

Zájem o rizikovější aktiva potápí bezpečné přístavy jako americké dluhopisy. Desetileté výnosy sklouzly zpět pod 3 procenta. Dolar naopak ustoupil proti měnám všech deseti hlavních obchodních partnerů Spojených států.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5111 -0.0582 24.5361 24.4400 CZK/USD 24.0600 -1.0998 24.3345 24.0355 HUF/EUR 399.9277 -0.2626 403.6774 399.1300 PLN/EUR 4.7798 0.0216 4.7860 4.7643

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8680 0.8002 6.8772 6.8028 JPY/EUR 140.6550 0.7056 140.8005 139.3790 JPY/USD 138.0590 -0.3867 138.4300 137.9100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8479 -0.1913 0.8507 0.8457 CHF/EUR 0.9929 0.5993 0.9932 0.9838 NOK/EUR 10.2308 -0.3324 10.2980 10.2171 SEK/EUR 10.5200 -0.5455 10.5740 10.5099 USD/EUR 1.0189 1.1075 1.0201 1.0079

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4616 -0.7549 1.4725 1.4588 CAD/USD 1.2907 -0.9850 1.3025 1.2899

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



