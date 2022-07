Po krátkém nadechnutí se trhy noří níže. Netflix s ASML ale zvládly potěšit

Po včerejším nadechnutí se dnes trhy opět ponořily do lehkých záporů. Index DAX klesá o 0,5 %. Nejvíce klesá automobilový průmysl (-1,9 %) a bankovnictví (-1,6 %). Jediný sektor v lehkém zisku je Oil&Gas, ale pouze o kosmetických 0,1 %. V automobilovém sektoru vyčnívá , který představil předběžné výsledky a pozitivně překvapil na úrovni tržeb.

Asi nejočekávanější zprávou dnešního dne na starém kontinentu byly výsledky společnosti . Tento globálně technologicky nejvyspělejší výrobce strojů pro produkci polovodičů pozměnil účetní postupy, čímž se tržby účetně přesouvají do příštích období. Jde o to, že společnost zaúčtuje letos tržby ze 40 prodaných zařízení oproti původnímu předpokladu 55 zařízení. Inkriminovaných 15 se ale přesouvá do příštího roku. Tržní reakce tak nebyla nikterak velká a společnost se začala zvedat do aktuálního 2% zisku až po otevření US trhu.





Čísla #ASML dle @BranoSotak potvrzují méně cyklickou povahu kapitálového vybavení ve srovnání se samotnou výrobou čipů. Bližší informace v analýze k #výsledky zde: https://t.co/EXRGQCSEmt pic.twitter.com/f6Eew5kvrY

Tím volně přecházíme do zámoří, kde se hlavní indexy obchodují kolem nuly, kromě technologického Nasdaqu. Tomu odpovídá i sektorová skladba, kde nejvíce rostou informační technologie (+0,9 %) a komunikace (+0,5 %). Naopak se nedaří utilitám (-0,9 %) a energiím (-0,8 %).

Po včerejších výsledcích dnes roste , který posiluje o 4 %, když se mu podařilo zastavit pokles počtu uživatelů oproti katastrofálnímu minulému kvartálu. Do budoucna očekává jejich růst, ovšem management v to doufá v souvislosti zavedením levnějšího předplatného s reklamou (a nižší marží).