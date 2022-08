Akcie se dnes rozjely vzhůru bez ohledu na strmě rostoucí výnosy

Evropské akciové indexy během dne nabíraly na síle a Wall Street se po otevření vydala slušně nahoru, když Nasdaq přidává asi 1,5 procenta a kráčí v čele. To by nebylo až tak překvapivé, neboť tento trh vykazuje velké výkyvy oběma směry. Tentokrát však sledujeme jeho růst vedle dalšího silného vzedmutí amerických dluhopisových výnosů, což úplně neladí.



Po včerejším nárůstu asi o 20 bazických bodů přidává dvouletý výnos dalších 10 a delší splatnosti stoupají jen o trochu pomaleji. Akcie, a zvláště růstové, by měly tento vývoj vnímat negativně, dnes ovšem tato palcová pravidla ignorují a stoupají.



Faktorů, které táhnou výnosy vzhůru, je víc. Stále to jsou komentáře centrálních bankéřů: Ke svým kolegům se přidal jestřáb James Bullard, který by rád viděl zvedání sazeb v předstihu, a to už letos na 3,75 až 4 procenta. Sice jde o další signál, že s otočkou směrem ke snižování sazeb to nebude tak horké, jak si investoři malovali, ale na druhou stranu Bullard tento názor neříká poprvé a určitě to není nějaký šok.



Krom toho ale překvapil index ISM ze sektoru služeb, který v červenci překvapivě stoupl na 56,7 bodu, zatímco se čekal pokles. Podle reportu se nejen zvedla aktivita, ale také zrychlil příliv nových objednávek a zlepšil se index zaměstnanosti. Cenový index sice klesl, ale report jednoznačně svědčí o silné poptávce a potenciálně i poptávkových cenových tlacích v oblasti, která tvoří většinu ekonomiky.



A vedle toho se dál rozebírají důsledky návštěvy Nancy Pelosiové na Taiwanu. Cesty USA a Číny se zřejmě budou vzdalovat čím dál víc a jako jeden z možných projevů se nabízí snižování držby amerických dluhopisů Čínou. Jde samozřejmě o spekulaci bez jakýchkoli podkladů, ale i to se může na trhu odrážet.



Eurodolar dnes míří dolů na 1,0135. Ropa stoupla, poté co OPEC+ nepřistoupil na výraznější navýšení těžby, ale zisky stihla vrátit a pokračuje níž. Koruně dnešek při vyčkávání na ČNB nepřinesl podstatnou změnu.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6588 0.0238 24.6706 24.6341 CZK/USD 24.3460 0.3793 24.3520 24.1560 HUF/EUR 395.4673 -0.6087 399.4418 394.3928 PLN/EUR 4.6991 -0.3726 4.7279 4.6892

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8450 -0.2730 6.8959 6.8428 JPY/EUR 136.1250 0.5640 136.4369 134.8345 JPY/USD 134.4245 0.9458 134.5010 132.9000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8364 0.0957 0.8376 0.8343 CHF/EUR 0.9769 0.3493 0.9786 0.9722 NOK/EUR 9.8759 -0.5959 9.9465 9.8539 SEK/EUR 10.3834 -0.3723 10.4247 10.3799 USD/EUR 1.0126 -0.3734 1.0210 1.0125

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4470 0.1302 1.4522 1.4395 CAD/USD 1.2881 0.0182 1.2879 1.2833