Síkela chce svolat evropskou radu pro energetiku. Dle MPO úleva domácnostem celkem až 18 tisíc korun

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Tématem budou vysoké ceny energií. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií. Síkela to dnes řekl novinářům.



Ministerstvo podle něj zároveň připravuje jednání s kraji, které si na drahé energie stěžují. Síkela připustil, že pro kraje je nyní velmi náročné vysoutěžit jiný než takzvaný spotový produkt, cena se v takovém případě odvíjí od aktuální ceny na burze. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši. Jedním z možných řešení by podle Síkely bylo nakoupit část elektřiny pro potřeby státu a dále ji distribuovat mezi kraje.



"Trh se do určitě míry vymkl kontrole, přestává tržní volatilita reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí to ceny nahoru. Je to problém celé Evropy a samozřejmě pokud máte evropský trh a celoevropský problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni," řekl Síkela.



Stanovení maximální ceny na celoevropské úrovni je podle něj jednou z možností. "Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,...tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila," uvedl Síkela.



Svolání mimořádné rady by podle něj mělo odpovídat tomu, jak je problém urgentní. "Já si myslím, že ten problém dramatického nárůstu o 20 procent předevčírem urgentní je. Musíme se podívat na to, jestli problém bude dále trvat a bude dále kulminovat. A pokud by to tak bylo, tak je ten problém opravdu urgentní," uvedl Síkela.



Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent. Elektřina s dodáním v příštím roce zdražila na burze v Německu o 340 procent na 650 eur/MWh. Cena plynu s měsíční dodávkou obchodovaná v Nizozemsku roste o 200 procent na 280 eur/MWh.

MPO navrhuje letos přes úsporný tarif vyplatit 2000 Kč, příští rok zbytek

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje vyplatit letos domácnostem přes úsporný tarif 2000 korun. Při započítání odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dosáhne pomoc u domácností s nejvyšší spotřebou až zhruba 6000 Kč. Zbytek podpory vyplatí stát začátkem příštího roku. Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11.000 korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14.000 až 15.000 korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18.000 korun. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).



Do celkové podpory se počítá jak příspěvek prostřednictvím úsporného tarifu, ale i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, který činí 599 korun za jednu megawatthodinu elektřiny. Úspora poplatku za obnovitelné zdroje se tak odvíjí podle spotřeby. MPO dnes nebo ve čtvrtek spustí kalkulačku, která domácnostem spočítá, jak vysokou podporu mohou dostat. Celkově má stát na úsporný tarif vyhradit 40 miliard korun, na pomoc s cenami energií lidem a firmám určila vláda celkem 66 miliard korun.



Příspěvek by se měl vyplácet přes operátora trhu přímo jednotlivým obchodníkům, kteří by ho měli zohlednit jak do výše měsíčních záloh, tak v celkovém vyúčtování. Zálohy za energie by se tak lidem měly snížit. O příspěvek na elektřinu a plyn nebude nutné žádat. Podle předloženého návrhu bude naopak nutné podávat pro příští rok žádosti o příspěvek na teplo, typicky by je musely podávat například společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ).



"Seznam těch domácností, kterých se to týká, je dán včerejším datem (23. srpna), protože to bylo poslední datum, které se mohlo pro dnešní vládu použít," řekl Síkela. Dnes ráno jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) o finančních nárocích.



Letos se příspěvek vyplatí přes smlouvu na elektřinu, a to kvůli nižší administrativní náročnosti. V příštím roce bude příspěvek vyplácen již přes jednotlivé komodity, tedy elektřinu, plyn a teplo. U zákazníka, který platí zálohy přes SIPO nebo bankovním inkasem, bude podle výše této státní pomoci automaticky upravena výše zálohy. Zákazník, který platí zálohu trvalým příkazem, si bude moci zálohu sám upravit změnou trvalého příkazu. Slevu uvidí zákazník v nejbližším vyúčtování. Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku daného roku..