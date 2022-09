Covid se vrací na scénu, Čína sahá k uzávěrám. Akcie drží směr dolů

Aby problémů nebylo málo, vrací se jeden velmi známý - covid. Západní svět dávno řeší jiné věci, ale Čína se drží své politiky nulové tolerance a zavírá město Čcheng-tu o 21 milionech obyvatel. Sice nejde o takové ekonomické centrum a dopravní uzel jako dříve zavřená Šanghaj, ale i tak je to průmyslově velmi významné město, kde vyrábí i řada západních firem. A vzhledem k tomu, že dopady uzavření Šanghaje jsou v živé paměti a podepsaly se i na výkonu čínské ekonomiky, nové zprávy rozhodně nezapadly bez odezvy. Svou roli sehrál i horší čínský index PMI za srpen.



Další důležitou zprávou, ovšem s více sektorovým dopadem, je nové americké omezení na vývoz vyspělých čipů do Číny. Plošně se potom nadále projevuje posun očekávání směrem k výraznějšímu utahování měnové politiky v USA a eurozóně. Je to hodně vidět na dluhopisovém trhu, kde americký dvouletý výnos už překonal červnové maximum a stejně dlouhý německý výnos je těsně u něj. Tentýž faktor je negativní také pro akcie.



Evropské akciové indexy dopoledne padají zhruba o 1,5 procenta, zatímco americké futures naznačují pokles Wall Street asi o procento. Eurodolar se drží těsně nad paritou.



Začátek nového měsíce přinese průzkum ISM z amerického průmyslu. Index má podle nás prostor k poklesu a v podstatě jde jen o rychlost tohoto poklesu. Trh čeká snížení asi o bod na 51,9 b. Vedle toho vyjdou výdaje ve stavebnictví nebo týdenní počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti. Ten by měl zůstat nízký a potvrdit napjatost trhu práce (klíčová měsíční data jsou však na programu až zítra).



Koruna pokračuje v posilování a kurz už celkově učinil poměrně citelný krok dolů, když se blíží 24,45 za euro. Dnes dopoledne domácí měna sílí i přes data z ekonomiky, která potvrdila dál slábnoucí průmyslovou aktivitu. Naproti tomu jí může pomáhat další pokles cen elektřiny v Německu, který bude zmenšovat strach z hlubší recese.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4601 -0.2262 24.5336 24.4579 CZK/USD 24.3930 0.0226 24.4960 24.3575 HUF/EUR 400.3779 -0.0836 401.8818 399.4675 PLN/EUR 4.7111 -0.2854 4.7305 4.7084

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9182 -0.1213 6.9361 6.9045 JPY/EUR 139.5530 -0.1428 139.8530 139.4809 JPY/USD 139.1600 0.0838 139.4410 139.0990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8650 -0.0214 0.8658 0.8629 CHF/EUR 0.9794 -0.3414 0.9837 0.9774 NOK/EUR 10.0331 0.5608 10.0660 9.9858 SEK/EUR 10.7289 0.1386 10.7402 10.7096 USD/EUR 1.0028 -0.2323 1.0046 1.0008

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4641 0.1611 1.4721 1.4607 CAD/USD 1.3172 0.2790 1.3196 1.3131