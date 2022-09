Krvavý pátek na Wall Street, Alibaba -2,04 %

Páteční obchodní seance ve Spojených státech se nejprve nesla v pozitivním duchu, a to díky reportu klíčových makro ekonomických ukazatelů. Zlom nastal 18:30 SEČ, kdy vyšla zpráva k plynovodu Nord Stream, který zůstane i nadále zavřený, a to díky technickým potížím.



Americká ekonomika v předchozím měsíci přidala 315.00 pracovních míst a současně nezaměstnanost narostla na 3,7 %, což je o 0,2procentní body výše, jak v předešlém měsíci.



Nasdaq Composite se z denních maxim propadl o více jak 300 b. a seanci uzavřel s téměř 1,5 procentní ztrátou, což jen podtrhlo mizerný týden, ve kterém technologický index ztratil více než 4 %.



Nejméně vydařenou seanci zaevidoval komunikační sektor (META US -3,05 %, GOOGL US -1,72 %), na opačném pólu byl ten energetický, který přidal 1,8 %.



Kritický týden má za sebou společnost , když výrobci grafických čipů minulý pátek neprospěla zpráva Jeroma Powella, která potvrdila nastolený trend, a to k pokračujícímu zvyšování úrokových sazeb. Tento čtvrtek přišla druhá rána, kdy americké pravidlo upravuje vývoz čipů do Číny, což by se rovnalo ztrátě stovek milionu dolarů. Americká vláda posléze upřesnila toto nové pravidlo, ve kterém zmiňuje možnost exportu do Číny do 1.března 2023, NVDA US -2,08 %, AMD US -2,54 %.



Futures na zemní plyn klesly o více něž 4 %, Ropa WTI se obchodovala o 0,4 % výše, ropa Brent posílila o 0,8 %. Měnový pár EUR/USD se během celého dne pohyboval v blízkosti parity, když ve večerních hodinám po informaci Gazpromu klesl pod tuto úroveň na 0,9955 EUR/USD.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 % (31.318 b.), S&P 500 o 1,1 % (3.924 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,3 % (11.630 b.).