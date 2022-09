Energetická krize znovu drtí trhy, začátek týdne je výrazně negativní

Už v pátek trhy zaskočila zpráva, že Gazprom na dobu neurčitou zastaví dodávky plynu do Evropy, a to poté, co chodily naopak spíše nadějné informace. Podle nás je s podivem, že ještě někdo stále doufá v ruskou vstřícnost v této oblasti. Už od doby, kdy vyšlo najevo, že jsou zásobníky plnější, než se plánovalo, je jasné, že s tím Rusko bude chtít něco udělat, neboť z evropské energetické krize potřebuje vydobýt maximum. Přišla tady další záminka a další uzavření kohoutů.

Evropské země hledají společné řešení. Jak to vypadá, bude spočívat v určitém odstavení tržního mechanismu při tvorbě cen energií a využití "nadměrných" zisků obsažených v cenách ke kompenzacím. Doufáme přitom, že v rámci opatření dojde i na prostou ekonomickou racionalitu, která velí podpořit nabídku a snížit poptávku. Jinými slovy jde o mobilizaci dostupných zdrojů včetně nezelených a nastavení úspor tak, aby nejdražší plynové výrobní kapacity nemusely běžet. Obáváme se však, že politicky takové kroky ještě nejsou dostatečně preferované.

Do chvíle, kdy se dozvíme konkrétní návrhy řešení, zůstane na trzích vysoká nejistota. Dílčí informace zatím neumožňují určit velikost dopadů pro každý směr, kterým budou působit. Mezitím se do hry vloží dalších pár událostí - cenu ropy může poslat nahoru OPEC a ECB se chystá výrazně zvednout sazby - takže na nedostatek rizik si investoři nebudou moci stěžovat ani v následujících dnech.

Akciové burzy v západní Evropě se kolem poledne snaží omezit ztráty, se kterými týden odstartovaly. I tak ale na některých indexech stále vidíme pokles přes 2 procenta. Dluhopisy jsou dnes také pod tlakem. Značný nárůst sledujeme na italských výnosech, což naznačuje, že se trh zřejmě už "těší" za utažení politiky ECB. Euro dostalo s novou vlnou energetických problémů další ránu, načež se proti dolaru snaží zvedat na 0,9935. Koruna ukrajuje ze zisků z druhé poloviny srpna a proti euru se obchoduje nad 24,60.

Americké trhy dnes kvůli svátku zůstávají zavřené.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:32 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6038 0.2802 24.6434 24.5096 CZK/USD 24.7635 0.2348 24.8600 24.6920 HUF/EUR 404.6431 0.6768 405.0236 401.1133 PLN/EUR 4.7396 0.4104 4.7417 4.7161

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8872 0.5079 6.8942 6.8403 JPY/EUR 139.5130 -0.0100 139.6616 138.6920 JPY/USD 140.4355 0.1701 140.5970 140.1200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8630 -0.2162 0.8659 0.8615 CHF/EUR 0.9745 1.3151 0.9756 0.9711 NOK/EUR 9.9272 -0.4632 9.9810 9.9084 SEK/EUR 10.7366 -0.0084 10.7648 10.7305 USD/EUR 0.9935 -0.1773 0.9944 0.9878

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4708 -0.2258 1.4767 1.4678 CAD/USD 1.3148 -0.1739 1.3173 1.3140