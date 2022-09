Přijdou data o srpnové inflaci. Euro roste, evropské burzy mohou zahajovat výše

V asijském obchodování, poznamenaném svátky, rostly japonské i australské akcie a evropské burzy by je ráno mohly následovat. Euro k dolaru míří nahoru a posouvá se nad paritu na 1,012 EURUSD. Česká koruna se k euru drží kolem 24,557 za euro, k dolaru posiluje o 0,5 procenta na 24,305 za dolar.

Futures na DAX rostou o 0,8 %, futures na CAC 40 rostou o 0,7 % a futures na Euro Stoxx 50 rostou o 0,6 %. Americké akciové futures stagnují na zelené nule poté, co S&P 500 a Nasdaq 100 zakončily šňůru tří týdenních ztrát. Trhy v Hongkongu, Číně a Jižní Koreji jsou zavřené kvůli svátkům.

Investoři se zaobírají vyhlídkami utahování měnové politiky v Evropě. Představitelé ECB mají před sebou rušný týden plný projevů. Na výroční konferenci centrální banky eurozóny věnované výzkumu vystoupí členka výkonné rady Isabel Schnabelová. Prezident německé Bundesbank Joachim Nagel naznačil podporu dalšímu zvyšování úrokových sazeb v Evropě. Americká ministryně financí Janet Yellenová v neděli uvedla, že doufá, že ekonomika USA se dokáže vyhnout recesi. Američané ale podle ní chápou, že Fed musí krotit inflaci.

Makrokalendář je před úterními daty o americké inflaci dnes slabší. Tuzemská data zastupuje česká inflace za srpen. Britská data ukázala meziměsíční 0,2 procentní růst britské ekonomiky za červenec po předešlém poklesu. Prázdnější je také kalendář firemních čísel, z větších korporací bude svoje výsledky po zavření amerických burz hlásit Oracle.

Vláda v tuzemsku se v podvečer mimořádně sejde, aby rozhodla o maximální ceně elektřiny pro domácnosti, veřejný sektor a firmy. Opatření má odběratele podržet v době strmého růstu cen energií. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v neděli řekl, že částka pro domácnosti musí být stanovena tak, aby měly pocit, že opravdu pomůže. V případě firem uvedl, že je situace složitější. Doufá v to, že jakákoliv forma podpory velkým firmám bude i pro podnikatele, malé a střední firmy.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vládě doporučí garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun. Jaký by mohl být cenový strop pro domácnosti, zatím ministr nechtěl uvést.