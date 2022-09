Červený konec týdne. Bát se víc inflace, nebo recese?

Největší ránu tento týden zasadil finančním trhům inflační report z USA, který všechny ujistil, že na nějakou podporu ze strany Fedu není radno v dohledné době sázet. Měnová politika naopak bude ještě podstatně přitvrzovat a očekávání se jasně posouvají tímto směrem. Z toho důvodu jsme také viděli další významný nárůst dluhopisových výnosů.

Jak ale na tomto místě už zaznělo, je třeba se posouvat dál směrem k problému recese, a právě to se možná začíná dít. Nejde totiž o to, že by zde panoval strach z nezvládnutelné inflační spirály. Strach plyne z toho, že Fed neuhne z cesty a půjde proti inflaci i za cenu důsledků pro ekonomiku.

Inflační očekávání obsažená v dluhopisech se už během léta sesunula podstatným způsobem dolů a dnes doložil jejich pokles také zářijový průzkum Michiganské university. Stejný průzkum také potvrdil, že spotřebitelská nálada zůstává slabá, což v podstatě ilustruje důvod nižších inflačních očekávání - předpoklad ekonomických problémů. A nadto se nám dostalo varování od Fedexu, který stáhl svůj výhled pro zisky kvůli horšícímu se podnikatelskému prostředí. Právě toto je podle nás nebezpečí pro akcie v dalších měsících. Fed příští týden rozhodne o sazbách, ovšem poté se pozornost stočí k nové výsledkové sezóně a hrozícím profit warningům.

Zmíněný průzkum inflačních očekávání mezi spotřebiteli dnes dokázal ulevit americkým dluhopisům, respektive zmírnil denní nárůst jejich výnosů. Tím se také otevřela příležitost pro eurodolar korigovat ztráty a vrátit se zpět těsně k paritě. Akciím se však lépe nevede a na klíčových indexech sledujeme pokles kolem 1,5 procenta. Korunu dnes nezaujala domácí data a mírně oslabila zřejmě spolu s negativním sentimentem ve světě. Pražská burza po vítězné šňůře obrátila výrazně dolů.

