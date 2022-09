Odpoledne přináší zlepšení akciím i euru, které dál osciluje kolem parity

Na akciových trzích během dne částečně vyprchávala silně negativní nálada, kterou si přinesly z minulého týdne. Americké indexy jsou sice lehce v červeném, ale Evropa je na tom smíšeně a většina indexů se drží v plusu. Například DAX je +0,5 pct. Zdá se tedy, že vychází náš předpoklad, že na úvod týdne bude vrcholit příprava na zasedání Fedu, načež by se trhy mohly stabilizovat.



Místy to už vypadalo pro akcie i nadějněji, ale k silnému odrazu podle nás nedostanou prostor; na to je přece jen Fed dostatečným rizikem vybízejícím k opatrnosti. Nová data či jiné informace dnes do obchodování na globálních trzích prakticky nezasahovaly.

Klidnější je odpoledne také pro dluhopisy, které sice zůstávají v horší kondici než v pátek, ale aspoň přestaly dál ztrácet. Euro se spolu se zlepšením sentimentu dokázalo vrátit těsně nad paritu. Krátkodobé dno během dne našla i ropa. Pro korunu byl paradoxně lepší začátek obchodování, zatímco následně své zisky odevzdala a k euru je tak znovu nad 24,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5230 -0.0462 24.5524 24.4620 CZK/USD 24.5120 0.0388 24.6005 24.4555 HUF/EUR 400.3801 -1.1483 405.6892 400.2401 PLN/EUR 4.7140 -0.1739 4.7209 4.7036

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0099 0.2414 7.0211 6.9836 JPY/EUR 143.4360 0.1610 143.5470 142.7994 JPY/USD 143.3685 0.3036 143.6350 142.6485

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8774 0.0576 0.8790 0.8748 CHF/EUR 0.9664 0.0414 0.9670 0.9634 NOK/EUR 10.2688 0.5774 10.3140 10.2049 SEK/EUR 10.8175 0.4644 10.8235 10.7544 USD/EUR 1.0004 -0.1288 1.0020 0.9970

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4930 0.2605 1.4988 1.4854 CAD/USD 1.3285 0.1504 1.3340 1.3272