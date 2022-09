Výrobní ceny v Německu v srpnu meziročně vzrostly o rekordních 45,8 procenta

Výrobní ceny v Německu se v srpnu meziročně zvýšily o rekordních 45,8 procenta, zejména kvůli prudkému zdražování energií. Oznámil to dnes spolkový statistický úřad. Růst překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 37,1 procenta. To by znamenalo nepatrné zpomalení z červencových 37,2 procenta.



V meziměsíčním srovnání se výrobní ceny v srpnu zvýšily o 7,9 procenta, což je také rekordní nárůst. Ceny energií se meziměsíčně zvýšily o 20,4 procenta a meziročně o 139 procent.



Ceny energií v Evropě letos tlačí vzhůru omezování dodávek zemního plynu z Ruska. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.



Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v srpnu podle dřívějších údajů statistického úřadu zrychlilo na 7,9 procenta z červencových 7,5 procenta. Podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie se inflace v srpnu zvýšila na 8,8 procenta z červencových 8,5 procenta. Analytik Ralph Solveen ze společnosti dnes předpověděl, že růst spotřebitelských cen se v příštích měsících pravděpodobně vyšplhá na nová maxima.



Míra inflace v Německu se nachází vysoko nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Německo je největší ekonomikou, kde se platí jednotnou evropskou měnou euro. Inflace v celé eurozóně v srpnu vystoupila na rekordních 9,1 procenta z červencových 8,9 procenta