Na Wall Street pokračovala divoká rally; Musk přece jen koupí Twitter

Globální akciové trhy dnes pokračovaly v rally, když investoři na trhu nakupovaly za „zvýhodněné“ ceny způsobené nedávnými prudkými výprodeji. Po včerejších slabších makrodatech se na trhu rozšířily sázky, že slabší čísla z ekonomiky by mohla zbrzdit Fed v jeho jestřábích plánech na další zvyšování sazeb . Tyto úvahy se projevily i na dluhopisovém trhu, když výnosy u amerických desetiletých vládních dluhopisů poklesly na 3,6 %, když ještě v minulém týdnu prorážely hranici 4 %. To nejdůležitější z pohledu makrodat nás čeká až na konci týdne, kdy budou zveřejněna čísla z amerického trhu práce. Podle současné logiky se tedy zdá, že rally by měly podpořit slabší čísla z ekonomiky, zatímco výrazně pozitivní překvapení by mohlo opět obnovit obavy investorů z jestřábího Fedu.Cena americké ropy WTI dnes rostla o 3 % na 86,15 USD/barel poté, co se objevily zprávy, že zástupci zemí OPEC budou na svém zasedání jednat o snížení denního limitu těžby dokonce o 2 mil. barelů, zatímco původní odhady počítaly se snížením těžby o milion barelů. Akcie ropných společností a Mobil vzrostly o více než 3 %.Mezi nejrychleji rostoucími akciemi v rámci indexu S&P 500 byly akcie provozovatelů výletních lodí poté, co společnost Norwegian Cruise Line oznámila, že od dnešního dne ukončuje omezující pravidla v rámci pandemie Covid-19. Společnost tak ruší povinné testování, roušky nebo také povinné očkování. Akcie této firmy posílily o více než 15 %, zatímco akcie jejího konkurenta stouply o více než 13 %.Hodně rušno dnes bylo kolem akcií poté, co se nejdřív v průběhu dne objevily spekulace, že Elon Musk nakonec přece jen učiní nabídku na převzetí této společnosti. Obchodování s akciemi bylo díky této zprávě dokonce na pár hodin pozastavené. Nakonec pak přišla zpráva, ve které Musk potvrdil svůj záměr koupit při ceně 54,2 USD/akcii. Po obnovení obchodování akcie vyskočily o více než 20 %.