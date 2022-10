Webinář ke vstupu HARDWARIO na burzu: zakladatel a CEO Alan Fabik a finanční ředitel Tomáš Morava vám odpovídají 12. října od 14:00

Přemýšlíte o investici do akcií inovátora v oblasti průmyslového internetu věcí HARDWARIO? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! Hosty budou a na vaše dotazy odpoví spoluzakladatel a generální ředitel společnosti, pan Alan Fabik a finanční ředitel Tomáš Morava, společně s makléřem Patria Finance Martinem Kyceltem. Ve středu 12. října od 14:00. Naším cílem je poskytnout vám co nejpřesnější a nejúplnější informace pro Vaše případné rozhodování o investici a to z úst nejpovolanějších. Nenechte si webinář zdarma uniknout, registrujte se zde!

Co se na webináři dozvíte? Několikaminutový úvod bude patřit Martinovi Kyceltovi, makléři Patria Finance, který projde základní parametry emise akcií HARDWARIO. Za okamžik převezmou slovo Alan Fabik a Tomáš Morava, kteří Vás provedou rozvojem a růstem firmy HARDWARIO i světem průmyslového internetu věcí a především detaily kolem úpisu akcií na pražské burze a budoucími záměry firmy. Po celou dobu webináře budete moci pokládat dotazy do Youtube chatu, které se vystupující budou snažit společně zodpovědět beze zbytku a bez pochybností. V okamžiku konání webináře bude odečtena a okomentována kniha objednávek probíhajícího úpisu akcií HARDWARIO, který se překlopí do své druhé poloviny. Veřejnosti byla odkryta dnes a ukázala, že investoři v první polovině úpisu podali objednávky na již 1,64 milionu kusů akcií z nejvýše nabízených 2,78 mil. ks.

"V oblasti průmyslového internetu věcí, kde my se pohybujeme, se nachází řešení spousty problémů, které dnes jsou, ať jsou to vysoké ceny energií nebo hledání vyšší efektivity výroby. V současnosti jsme ti, kteří pomáhají firmám přežít," řekl krom jiného v nedávném rozhovoru pro Patria.cz Alan Fabik, CEO a zakladatel české společnosti HARDWARIO s několika pobočkami ve světě, včetně Spojených států a Velké Británie. "Jdeme tam s tím, že chceme odevzdat kus sama sebe, šestiletého působení naší firmy a věříme, že nový kapitál nám pomůže realizovat ty příležitosti, které už dnes vidíme, máme je založeny, pracujeme na nich a chceme být finančně schopni je naplnit," říká Alan Fabik pro Patria.cz k úpisu akcií na trh START pražské burzy, který byl zahájen v úterý 4. října a probíhá do 18. října do 12:00. "Jsme český inovátor a šíříme po světě české vynálezy a produkty, pražská burza je nám nejbližší.

V rámci IPO je v nabídce 2.870.000 kusů akcií. Cenové rozpětí objednávek bylo stanoveno od 17 Kč až do 25 Kč za jednu akcii. Minimální velikost objednávky (LOT) činí 1.000 ks akcií, tedy 17 až 25 tisíc korun. Společnost HARDWARIO očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 48,79 až 71,75 milionu korun. Akcie je možné upisovat snadno online také přes brokera Patria Finance, přímo v obchodní platformě Webtrader v sekci Obchodování – Primární úpisy (IPO).

Získané prostředky využije HARDWARIO k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. "V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma.

Základní parametry emise a jak získat akcie u Patria Finance

Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií HARDWARIO k dispozici na telefonním čísle +420221424424 nebo nás kontaktujte emailem na patria@patria.cz.

Disclaimer:

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise HARDWARIO získává obchodník až 2,5% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.