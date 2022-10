Dnes končí objednávky na IPO HARDAWARIO, Německo prodlužuje životnost jaderných elektráren a futures jsou v zeleném

Dnes ve 12:00 končí objednávky na úpis akcií HARDWARIO. a dostaly nové cílové ceny od lokálního brokera. Německý kancléř Olaf Scholz nařídil prodloužení životnosti tří zbývajících jaderných elektráren do poloviny dubna 2023, což značí dramatický obrat dřívějšího rozhodnutí ministra hospodářství Roberta Habecka. Čínská ekonomika se podle včerejších slov premiéra Li Kche-čchianga zlepšuje a Credit Suisse údajně zvažuje prodej své divize správy aktiv v USA.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,2 %, FSTE 100 +1,0 % a DAX +1,0 %.



Kniha objednávek k IPO HARDWARIO na trh START pražské burzy, které končí dnes ve 12:00, ukazuje podané objednávky na celkem 3,299 mil. ks akcií při nabídce emitenta upsat nejvýše 2,87 mil. ks akcií. Úpis je tak v tuto chvíli objemem objednávek přeupsán na dolní ceně rozpětí 17-25 Kč/ks. Investoři mohou u Patria Finance podávat a upravovat pokyny do 12:00 - viz WEBINÁŘ, ROZHOVOR CEO, základní informace a jak akcie získat, pohled analytika.

Autonomous Research snižuje cílovou cenu pro na 600,77 Kč z předchozích 638,38 Kč, doporučení drží na "neutral". Naopak zvyšuje cílovou cenu pro na 36,10 EUR z 34,20 EUR, doporučení drží na "outperform".

Německý kancléř Olaf Scholz nařídil prodloužení životnosti tří zbývajících jaderných elektráren do poloviny dubna 2023, což značí dramatický obrat dřívějšího rozhodnutí ministra hospodářství Roberta Habecka, v době, kdy se tato země potýká s bezprecedentní energetickou krizí. Scholzovo rozhodnutí má ukončit patovou situaci mezi jeho dvěma koaličními partnery - zelenými a liberály. Zatímco Habeckovi zelení jsou ideologicky proti jaderné energii, podnikatelsky vstřícní svobodní demokraté pod vedením ministra financí Christiana Lindnera tvrdí, že Německo by mělo k řešení krize využít veškerou dostupnou výrobní kapacitu.



Čínská ekonomika se zlepšuje, řekl v pondělí premiér Li Kche-čchiang, když vyzval představitele, aby lépe zaváděli opatření zaměřená na udržení hospodářského oživení, a zopakoval sliby z nedělního dvouhodinového projevu prezidenta Si Ťin-pchinga. Li také naléhal, aby ekonomika běžela v „rozumném“ rozmezí, a zdůraznil důležitost její kvality. Tyto komentáře přišly poté, co národní statistický úřad nečekaně odložil zveřejnění údajů o hrubém domácím produktu za třetí čtvrtletí, které měly být původně zveřejněné dnes.



Credit Suisse se snaží o transformaci svého podnikání i svého vedení. Zvažuje prodej své divize správy aktiv v USA a šéf investiční banky společnosti se chystá odejít. Očekává se, že prodávaná divize správy aktiv, která zahrnuje platformu pro investování do zajištěných úvěrových závazků, přitáhne zájem soukromých investičních společností. Ještě ale nebylo učiněno žádné konečné rozhodnutí a by se nakonec mohla rozhodnout si tuto divizi ponechat.



Zvrat ekonomického programu britské premiérky Liz Trussové, který měl po týdnech zmatků přinést stabilitu na finanční trhy, sice premiérce umožnil zůstat v úřadu, ale jako bezzubou a neschopnou pokračovat ve snižování daní, které jí vyhrálo vedení konzervativní strany. Trussová sledovala, jak nový ministr financí Jeremy Hunt, bývalý rival z vedení, kterého dosadila, aby si zachránil svůj premiérský post, předělal její „Plánu růstu“ z 23. září. Podnikatelské skupiny uvítaly pokus o uklidnění trhů, ale varovaly, že Spojené království je nyní ekonomicky bez kormidla, bez dlouhodobého plánu a daňové zatížení je nejvyšší za 70 let.



Bidenova administrativa, podle lidí obeznámených s touto záležitostí, údajně směřuje k uvolnění dalších 10 až 15 milionů barelů ropy z národních nouzových zásob ve snaze stabilizovat trhy a zabránit dalšímu růstu cen benzínu. Zima se blíží a USA mají nejnižší sezónní zásoby nafty vůbec od doby, kdy se tato data začala sledovat, tj. od roku 1982. Bílý dům se tak snaží zmírnit rostoucí ceny na pumpách, což je jeden z nejviditelnějších příznaků inflace. Prezident Joe Biden také v posledních týdnech opakovaně varoval ropné společnosti před zvyšováním nákladů.