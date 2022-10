Energo-Pro Green Finance s.r.o

IČO: 09385801

Společnost ENERGO-PRO Green Finance, s.r.o. zveřejnila "LTV Compliance Certificate" (2022) v souvislosti s článkem 4.2 (Obligation to maintain the LTV Ratio) odstavec VII (Terms and Conditions) prospektu k dluhopisu. Více informací zde.

(komerční sdělení)