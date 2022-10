Amerika se odráží vzhůru, když tlak na dluhopisy polevuje

Pozornost hlavních akciových trhů míří stále především na firemní výsledky a ještě více na vývoj dluhopisových výnosů. Na jejich pohybu lze dobře sledovat, nakolik je trh nervózní z budoucí politiky Fedu, a zároveň se od nich odvíjejí i rizika pro ekonomiku či nebezpečí nějaké té kreditní nehody.



Během dne se výnosy v USA, a ještě více v Evropě, posouvaly výš a stres na trzích tak rostl. Později odpoledne však sledujeme obrat. Americké delší výnosy se vracejí ke včerejším hodnotám, krátké padají pod ně. Akcie díky tomu náležitě ožily a Wall Street se z červených čísel rychle vyhoupla do plusu. Zisky se však později opět ztenčují a S&P 500 už roste ani ne o půl procenta. Za pohybem na trzích nevidíme zásadní zprávy. Nervózní střídání směrů bude zřejmě dost taženo i expirací opcí, která připadá na dnešní den. Jejich objem se v poslední době nabalil díky snaze o zajištění i spekulacím na 2 biliony USD.



Důležitá makrodata na konci týdne nebyla na programu. Zajímavostí je poznámka Johna Williamse z Fedu, že zaměstnavatelé čelí výraznému nedostatku pracovníků. Pokud je tomu tak, trh práce je opravdu extrémně přehřátý a centrální banka ho bude muset v zájmu zvládnutí inflace hodně ochladit. Další zajímavostí je, že Čína během svého kongresu tento týden nezveřejnila data, která byla v kalendáři. Údajně za tím stojí formality, ale stejně se bude spekulovat, jestli to náhodou nebyla čísla, kterými si soudruzi nechtěli kazit náladu při jednání. Asi se to brzy dozvíme.



Eurodolar otočil spolu s výnosy a akciemi, takže nyní má navrch evropská měna. Kurz se vrací nad 0,98. Zvedá se také britská libra a své ztráty smazal i japonský jen. Koruna se na páru s eurem posouvá těsně pod 24,50.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4841 -0.1222 24.5339 24.4771 CZK/USD 25.0080 -0.2773 25.2440 24.9500 HUF/EUR 411.1969 0.8093 415.6800 407.9824 PLN/EUR 4.7826 0.2047 4.7909 4.7609

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0920 0.5439 7.1116 7.0336 JPY/EUR 146.8725 -0.1014 148.3897 146.2239 JPY/USD 150.0150 0.1558 151.9445 149.0110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8771 0.6777 0.8779 0.8707 CHF/EUR 0.9848 0.2036 0.9886 0.9814 NOK/EUR 10.3910 -0.1880 10.4477 10.3569 SEK/EUR 11.0544 0.1900 11.0962 11.0233 USD/EUR 0.9790 0.0741 0.9815 0.9707

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5843 -0.5540 1.6100 1.5785 CAD/USD 1.3754 -0.2033 1.3853 1.3705