Akcie se rychle vzpamatovávají z výsledkového šoku

Sentiment na hlavních trzích zůstává narušený špatnými výsledky Alphabetu a , tyto firmy také padají zhruba o 6 procent. Celkově se však trhy snaží tento negativní efekt setřásat a docela se jím to daří. Nasdaq zůstává už jen mírně v záporu, ale index S&P 500 se přehoupl půl procenta do plusu. Evropské indexy se mezitím posouvají více do zeleného a DAX si připisuje už přes procento k dobru.

Důležitá makrodata dnes nepřibývají, takže pozornost zůstává zaostřená na další firemní zprávy. Na programu je po zavření trhu Meta, jakožto další z velkých jmen. Právě velké techy jsou dnes celkově pod značným tlakem a očekávání zřejmě nejsou úplně optimistická. Spolu s tím, jak velké firmy dodávají slabá čísla, také rostou obavy z recese, jenže tatáž linka pak vede i k očekáváním měkčí měnové politiky. Výnosy dluhopisů tak klesají, což zvláště některým skupinám akcií svědčí. Například u menších technologických firem dnes sledujeme většinou růst právě díky tomu, že se obchodují stále hodně na pohybu výnosů. Tento úkaz jsme sledovali na trzích mnohokrát a ukazuje, že objem peněz určovaný Fedem a ovlivňující valuace má navrch nad fundamentem.

Že nakonec sentiment neutrpěl tak moc, ukazuje i ustupující dolar. Kurz EURUSD se drží mírně nad paritou, dnes proti dolaru sílí také libra či japonský jen. Dolar pak slábne také ve vztahu ke zlatu. Ropa (+2,5 pct) solidně roste. Koruna během dne koriguje úvodní ztráty a drží se lehce nad 24,50 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:27 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5239 0.0975 24.5609 24.4793 CZK/USD 24.3595 -0.8769 24.6295 24.3435 HUF/EUR 408.6999 -1.3713 414.6158 406.5600 PLN/EUR 4.7481 -0.4079 4.7763 4.7393

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2225 -0.3410 7.2805 7.1801 JPY/EUR 147.5145 -0.0092 147.7363 146.9750 JPY/USD 146.5015 -1.0262 148.1520 146.4730

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8676 -0.1410 0.8703 0.8646 CHF/EUR 0.9924 0.0908 0.9932 0.9896 NOK/EUR 10.3200 -0.3592 10.3785 10.3045 SEK/EUR 10.9421 -0.0630 10.9551 10.9154 USD/EUR 1.0069 1.0199 1.0070 0.9960

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5373 -1.8755 1.5694 1.5363 CAD/USD 1.3546 -0.4702 1.3653 1.3509