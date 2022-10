Zahraniční investoři drží 28,1 procenta českých státních dluhopisů. Od konce loňského roku se tento podíl zvýšil o 1,6procentního bodu. V absolutním vyjádření drží zahraniční investoři české dluhopisy za 741,2 miliardy korun, což je nejvyšší objem za pět let. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím dluhopisů je 2,63 bilionu Kč. Vyplývá to z údajů ke konci září, které dnes zveřejnilo ministerstvo financí.



V meziročním srovnání je podíl dluhopisů v držení zahraničních investorů o 2,2 procenta nižší, v absolutním vyjádření se ale jejich objem zvýšil o 81,4 miliardy korun. Je to dáno rostoucím zadlužením Česka prostřednictvím dluhopisů.



Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace (ČBA) Jakuba Seidlera je objem dluhopisů v držení zahraničních investorů dosud nejvyšší, když překonal rekordní hodnotu z června 2017. "Stále vyšší objem státních korunových dluhopisů v rukou nerezidentů zvyšuje riziko výraznějších výkyvů na finančních trzích v okamžiku, kdy zahraniční investoři rozhodnou své pozice uzavřít a dluhopisy nárazově prodat," upozornil Seidler.



Nerezidenti v září drželi přes 741 mld. Kč státních korunových dluhopisů, což je nový historický rekord.

Jejich podíl na držbě dluhopisů se tak zvýšil na 28 %



Domácí banky držely zhruba 40 % všech korunových dluhopisů (1050 mld. Kč). pic.twitter.com/dtNtj48zK7

Podíl zahraničních investorů začal výrazně růst v souvislosti s očekávaným koncem devizových intervencí České národní banky (ČNB) v roce 2017. Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů 51,35 procenta byl v září 2017. Za růstem podílu zahraničních investorů byla především sázka na posílení koruny po ukončení devizových intervencí ČNB. Největší objem českých dluhopisů drželi zahraniční investoři v polovině roku 2017, bylo to 726,7 miliardy korun Před začátkem kurzového režimu ČNB v roce 2013 byl průměrný objem dluhopisů držený zahraničními investory kolem 170 miliard korun , tedy kolem 13 procent.Do konce letošního roku jsou splatné státní pokladniční poukázky za 104 miliard korun . V příštím roce jsou splatné dluhopisy za 208,3 miliardy korun , vyplývá z aktuálních informací ministerstva financí. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. V listopadu plánuje ministerstvo financí jednu emisi dluhopisů o objemu deset miliard korun a emise státních pokladničních poukázek v celkové hodnotě do deseti miliard korun Potřeba dluhopisového financování státu vzniká kvůli zadlužení, které tvoří kumulované státní deficity. S růstem dluhu se pojí i větší náklady na obsluhu státního dluhu.