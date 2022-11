Vládní koalice se dle Stanjury shodla na podobě daně z mimořádných zisků. Konkrétní ale ministr zatím není

Koalice se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) shodla na podobě daně z mimořádných zisků. Řekl to dnes ČTK a České televizi po jednání zástupců všech pěti koaličních stran. Některé pozměňovací návrhy budou staženy, konkrétní Stanjura nebyl. Podle informací ČTK by se změna mohla týkat dosavadních návrhů pro sazbu daně pro léta následující po roce 2023.



Příjmy z daně z neočekávaných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se zastropováním cen energií. Daň by měly platit energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky.



Novou daň vkládá do daňového balíčku, který aktuálně projednává Sněmovna, Stanjurův pozměňovací návrh. Ministr navrhl sazbu daně 60 procent pro roky 2023 až 2025, TOP 09 dříve předložila návrh, aby v prvním roce platila sazba 60 procent a v následujících letech sazba 40 procent.