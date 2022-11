FINEP Hloubětín a.s.

IČO: 26511771



Společnost FINEP Hloubětín a.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26511771, zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7556 oznamuje, že na své URL adrese https://www.finep.cz/cs/pro-investory-finep-hloubetin zveřejnila oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu.

(komerční sdělení)