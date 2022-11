SAB Finance a.s.: Oznámení o schválení nabytí kvalifikované účasti

SAB Finance a.s

SAB Finance a.s., SAB Financial Investments a.s., SAB Financial Group a.s. a Ing. Radomír Lapčík, LL.M. obdrželi souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti na TRINITY BANK a.s. v rámci projektu Strong Bank. Česká národní banka vyhověla žádosti v plném rozsahu. Jde o významné navýšení kapitálu TRINITY BANK a.s. o téměř půl miliardy Kč (450 milionů Kč). Společnosti SAB Finance a.s. se týká navýšení kapitálu v TRINITY BANK a.s. formou vyšší investice držené ze strany SAB Financial Investments a.s. (dceřiné společnosti SAB Finance a.s.). Navýšením kapitálu TRINITY BANK a.s. se očekává zvýšení ziskovosti SAB Finance a.s. díky růstu ziskovosti TRINITY BANK a.s., a tedy formou vyššího výnosu z dividend z této banky. Odkaz zde: https://www.sab.cz/pro-investory.

(komerční sdělení)