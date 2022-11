Nasdaq 100 poprvé od roku 2008 získal ve dvou dnech 9,4 %

Páteční obchodní seance na Wall Street se nesla v duchu včerejšího obchodního dne, kdy trhy zažily nejvydařenější den od jara 2020. Důvodem byla nižší reportovaná inflace v USA, než bylo očekáváno.



Po včerejším impozantním růstu, kdy Nasdaq Composite přidal 7,35 %, SPX 500 5,54 % a DJIA 3,70 % by ovšem investoři měli zůstat obezřetní. Inflace se pořád nachází nad cílem FEDu, ještě stále je trh ve velmi volatilním období a americká centrální banka bude i nadále bojovat s inflací zvedáním úrokových sazeb.



V odpoledních hodinách našeho času byl od reportován údaj z Indexu spotřebitelské důvěry Michigan university, který klesl na 54,7 b., což je slabší údaj oproti předchozímu měsíci, kdy bylo číslo rovno 59,8 b.





K nejsilnějším sektorům se zařadil energetický, který vzrostl o 3,1 % (Chevron +2,90 %, Mobil +3,13 %). Posun energetických společností a ropy směrem vzhůru má na svědomí Čína, která jako největší dovozce komodity uvolňuje některé restrikce proti nemoci Covid 19, WTI +2,8 %, Brent +2,5 %.

V nastoleném tempu pokračovaly akcie z polovodičového sektoru, a i dnes výrazněji poskočily, AMD US +5,70 %, NVDA US +3,66 %, MU US +3,73 %.



Pozadu nezůstaly ani akcie Intelu, a to i přes nepříznivé hodnocení analytika , který sice uvedl, že se bude podílet na celkovém oživení průmyslu, nicméně díky silné konkurenci pomalejším tempem, INTC US +2,25 %.



Z technického pohledu pře prodané akcie Amazonu po čtvrtečním mohutném růstu o 11,52 % i při páteční seanci posílily o více jak 4 % a vrátili se zpět nad hladinu 100 USD.



Wall Street aktuálně: DJIA +0,1 %, SPX 500 +0,9 %, Nasdaq Composite +1,9 %