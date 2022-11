Polsko mělo být zasaženo dvěma ruskými raketami. Premiér svolává bezpečnostní radu. Sledujeme

Rusko dnes při nové vlně vzdušných útoků vypálilo střely a vyslalo drony na města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Podle Kyjeva se jednalo o nejrozsáhlejší útoky vůči energetické síti od 24. února, kdy Moskva zahájila invazi, energetická situace v zemi je podle ukrajinských úřadů kritická. Údery zasáhly 15 energetických zařízení, na sedm milionů ukrajinských domácností je v důsledku toho bez proudu. Kvůli útokům byly pozastaveny i dodávky ropovodem Družba, kterým proudí ropa do Maďarska, Česka a na Slovensko. Výbuch ohlásilo východní Polsko, podle nejmenovaného zdroje agentury AP na místo dopadly ruské rakety. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Rusko zprávy o svém zapojení odmítlo.



Dnes odpoledne byl po celé Ukrajině vyjma Ruskem obsazeného Krymu vyhlášen letecký poplach a zprávy o explozích hlásila prakticky celá země od Charkova na východě, přes Kryvyj Rih ve středu, Oděsu na jihu po Lvov na západě. Údery poškodily 15 energetických zařízení, výpadky proudu se týkají téměř 20 oblastí včetně metropole Kyjeva, uvedla prezidentská kancelář.



Rusko na sousední zemi vyslalo okolo 90 střel a nejméně deset dronů, které po zásahu cíle vybuchnou, z nichž Kyjev většinu sestřelil. Většinu úderů zaznamenaly oblasti v centrální a severní části Ukrajiny, uvedl zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko. Ukrajinskou společnost Ukrenerho podle něj útoky donutily nouzově odpojit část země od sítě. Podle předběžných zpráv zahynul při dnešním masivním ruském vzdušném útoku jeden člověk a šest dalších lidí bylo zraněno, informovalo ukrajinské ministerstvo vnitra.



Situace je vážná v hlavním městě, kde kvůli výpadkům dodávek elektrické energie nefungují ani sirény, které varují před možným vzdušným útokem. Východoukrajinská Charkovská oblast včetně regionální metropole Charkova je podle tamního oblastního šéfa zcela bez dodávek elektřiny a je pravděpodobné, že se je nepodaří obnovit až do rána. Lvov se v důsledku zásahu energetického objektu ocitl z 80 procent bez elektřiny. Kvůli tomu také neteče teplá voda a výpadek postihl dodávky tepla.



Zatím se čeká na oficiální vyjádření Polska k explozi v sušírně obilí v obci Przewodów v Lubelském vojvodství, při které zemřeli dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, americké ministerstvo obrany ale následně uvedlo, že zprávy nemůže zatím potvrdit. Stejně se vyjádřil i Bílý dům. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že neútočilo na cíle u ukrajinsko-polské hranice, úlomky na místě podle něj nemají nic společného s ruskými zbraněmi.



Dopady dnešního bombardování pocítilo i Moldavsko, které postihly masivní výpadky dodávek elektřiny. Moldavsko dováží elektřinu z Ukrajiny, ale při útocích bylo automaticky odpojeno jedno z elektrických vedení.



Potíže s dodávkami, tentokrát ropy, ohlásil ropovod Družba, kterým ropa proudí do Maďarska, Česka a na Slovensko. Zastavení dodávek si vynutilo zasažení transformátoru na severu Ukrajiny u běloruských hranic, uvedla petrochemická společnost MOL. Samotný ropovod poškozený není, uvedla maďarská veřejnoprávní televize M1. Společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba, na dotaz ČTK uvedla, že situaci zatím prověřuje, ze Slovenska do Česka ale podle ní zatím ropa proudí.



Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak útok označil za ruskou odpověď na silný projev prezidenta Volodymyra Zelenského k účastníkům summitu G20 na Bali. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba uvedl, že očekává reakci zemí G20, které jsou momentálně na summitu na indonéském ostrově Bali. Rozsáhlé útoky tvrdě odsoudily Spojené státy, Británie i Česká republika.



Fiala: Pokud se potvrdí dopad raket do Polska, půjde o ruskou eskalaci

Pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly rakety, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Na twitteru to dnes večer uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Také podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o eskalaci situace, i kdyby šlo o omyl. Řekla to Deníku N. Dopad raket do Polska považuje za prokázaný, informovali jí o něm náčelník českého Generálního štábu Karel Řehka i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že Česku nic podobného nejspíše nehrozí. Čeští politici vyjadřují Ukrajině i Polsku podporu.

"Pokud Polsko potvrdí, že rakety zasáhly i jeho území, půjde o další eskalaci ze strany Ruska. Stojíme pevně za naším spojencem v EU a NATO," uvedl v reakci na události Fiala. "Zda šlo o omyl nebo schválnost a provokace se dozvíme brzy. Všechny strany se to nyní snaží teď rychle vyšetřit včetně zjištění toho, o jaký typ raket přesně šlo. Víc v tuhle chvíli říct nemohu," řekla Deníku N Černochová.



"Prezident Zelenský nabídl Rusku mírová jednání. Odpověď Kremlu? Masivní raketový útok, který vedle Ukrajiny dost možná zasáhl i Polsko," napsal na twitteru Rakušan. Ať už to bylo jakkoliv, Rusko podle něj o mír nestojí, ale chce válčit, ničit a vraždit. "České republice nic podobného nejspíše nehrozí, zcela bezpečně se ovšem budeme moci cítit teprve tehdy, až se Rusko stáhne z Ukrajiny. Stojíme za Ukrajinou. Stojíme za Polskem," dodal.



Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer považuje incident za těžkou zkoušku pro Polsko a všechny členské státy NATO. "Myslím na polské rodiny, které přišly o své blízké. Zločinný režim pálil ruské rakety nejen na civilisty na Ukrajině, ale také na území NATO, tedy Polska. Odsuzuji tento zločin," napsal na twitteru.



Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) událost označil za akt agrese na členskou zemi NATO. Je podle něj potřeba aktivovat minimálně článek 4, který hovoří o tom, že státy spolu budou konzultovat vždy, když podle názoru kteréhokoliv z nich bude ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. "Útok na člena NATO nelze zlehčovat. Čl. 5 Washingtonské deklarace dává možnost obrany a zavazuje. Jakákoli slabost a nejednota NATO by byla Ruskem zneužita a nemůžeme si ji dovolit," uvedl Ženíšek na twitteru.



Gubernátor: Při ukrajinském ostřelování ruského Šebekina zemřeli čtyři lidé

Při ostřelování Belgorodské oblasti na západě Ruska dnes přišli o život čtyři lidé, informoval podle ruskojazyčné stanice BBC gubernátor regionu Vjačeslav Gladkov. Původní informace hovořily o dvou mrtvých a třech raněných po ostřelování města Šebekino. Agentura TASS už dříve uvedla, že na město zaútočila ukrajinská armáda. Ukrajina se k útokům za svou východní hranicí oficiálně nevyjadřuje.



V Šebekinu byli na místě zabiti dva lidé, uvedl gubernátor, podle nějž jeden člověk zahynul také ve městě Valujki. V nemocnici pak podle Gladkova zemřela osmdesátiletá žena, která utrpěla zranění při ostřelování Šebekina. V každém z měst podle něj dva lidé utrpěli zranění.



Šebekino a Valujki leží blízko hranic s Ukrajinou.



Belgorod je jednou z ruských oblastí, které od začátku ruské invaze na Ukrajinu zažívají exploze objektů, jako jsou sklady pohonných hmot a zbraní. Šebekino se terčem ostřelování stalo naposledy 22. října, dva lidé tehdy zemřeli, 11 dalších utrpělo zranění. Vzhledem k nejisté bezpečnostní situaci v ruských regionech u hranic s Ukrajinou se část obyvatel přestěhovala do Moskevské a Tulské oblasti.



Bílý dům nemůže potvrdit zprávy o dopadu ruských raket v Polsku

Bílý dům nemůže potvrdit zprávy přicházející z Polska a spolupracuje s polskou vládou na získání více informací. Uvedla to mluvčí Národní bezpečnostní rady Adrienne Watsonová poté, co se dnes objevily zprávy, že ruské rakety v Polsku zabily dva lidi.

Podobně se k těmto zprávám vyjádřil také Pentagon. Zpravodajský web televize CNN s odkazem na evropského vojenského činitele napsal, že se americký ministr obrany Lloyd Austin později spojí se svým polským protějškem.



Moskva jako provokaci odmítla zprávy o dopadu ruských raket v Polsku

Ruské ministerstvo obrany jako "úmyslnou provokaci" odmítlo tvrzení polských médií o dopadu ruských raket na polské území, uvedla dnes agentura TASS. Ministerstvo tvrdí, že Rusko neútočilo na cíle poblíž ukrajinsko-polské hranice a že úlomky z místa, jejichž snímky zveřejnila média, nemají nic společného s ruskými zbraněmi.



Ruské ministerstvo reagovalo na zprávy, že při dopadu ruských raket ve vsi Przewodów, která leží jen několik kilometrů od ukrajinské hranice, přišli o život dva lidé. Polský premiér Mateusz Morawiecki svolal mimořádné zasedání vlády.



"Tvrzení polských médií a státních představitelů o údajném dopadu 'ruských' raket u obce Przewodów se zdají být úmyslnou provokací s cílem vyostřit situaci. Ruskými zbraněmi nebyly podniknuty žádné útoky na cíle u ukrajinsko-polské hranice," citovala agentura vyjádření ministerstva.



Spojence z NATO znepokojily zprávy o dopadu ruských raket na území Polska

Za nebezpečnou eskalaci ze strany Moskvy považují některé členské země NATO zprávy o tom, že ruské rakety dopadly na území Polska nedaleko hranice s Ukrajinou. Vyjadřují Polsku podporu. Estonské ministerstvo zahraničí uvedlo, že tato pobaltská země je připravena bránit každý centimetr území Severoatlantické aliance. Stejně se vyjádřil litevský prezident Gitanas Nauséda. Podle polských médií explodoval zemědělský objekt a zemřeli přitom dva lidé.



"Nejnovější zprávy z Polska jsou nanejvýše znepokojivé," napsal také na twitteru estonský resort zahraničí. Lotyšský premiér Edgars Rinkévičs uvedl, že "skutečnost, že ruské rakety zasáhly území člena NATO, znamená velmi nebezpečnou eskalaci ze strany Kremlu". Ujistil, že Lotyšsko podpoří jakýkoliv krok, který Polsko uzná za vhodné. "Rusko ponese plnou odpovědnost za všechny důsledky," dodal lotyšský premiér.



Slovenský premiér Eduard Heger na twitteru napsal, že ho zprávy o explozích ve východopolském Przewodově velmi znepokojily. Polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckému vyjádřil solidaritu a plnou podporu. "Situaci budeme konzultovat s Polskem a dalšími spojenci," dodal. Podle slovenského ministra obrany Jaroslava Nadě musí Rusko vysvětlit, co se stalo. "Ruská lehkovážnost se vymyká zpod kontroly," uvedl.



Český premiér Petr Fiala i ministryně obrany Jana Černochová se shodují na tom, že pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly ruské rakety, půjde o další vyostření situace ze strany Ruska. Podle Černochové by šlo o eskalaci, i kdyby šlo o omyl.



Incident na polském území odsuzuje i Belgie, uvedl její premiér Alexander De Croo.



"Belgie stojí při Polsku, všichni jsme součástí rodiny NATO, která je jednotná více než kdy v minulosti," napsal.