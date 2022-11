Futures jsou smíšené, ropa se ustálila a euro roste. Pozornost se opět upřela na Fed

Futures na hlavní akciové indexy se na obou březích Atlantiku obchodují s opačným znaménkem. Evropským burzám je indikováno otevření do mírného plusu, sentiment na Wall Street ale vypadá slabší po dalších komentářích představitelů americké centrální banky, kteří převážně potvrdiliy svůj postoj bojovat proti inflaci. Prezidentka Fedu v San Francisku Mary Daly nicméně uvedla, že centrální bankéři nesmějí pouštět ze zřetele prodlevy v transmisi měnové politiky a její kolegyně z Clevelandu Loretta Mester uvedla, že se nebrání zpomalení tempa zvyšování sazeb.

Futures Evropa: Stoxx 50 na zelené nule, FTSE 100 +0,2 %, CAC 40 +0,1 %, DAX -0,15 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,08 %, S&P 500 mini -0,08 % a Nasdaq 100 mini -0,08 %



Dolar vůči všem hlavním měnám oslabil. Eurodolar se nicména naposledy konsolidoval při 1,0254 s mírnými zisky pro euro. Se slabším dolarem roste zlato. Ropa po včerejším záseku našla opět půdu pod nohama. Barel Brentu se ráno obchoduje vyšší o zhruba pětinu na 87,6 dolaru. Na jedné misce vah jsou pro trh prognózy dodávek, které jsou po včerejším prohlášení zakalené, a na druhé strach ze slabší poptávky v Číně.

Z makrodat dnes stojí za zmínku ukazatel Fedu v americkém Richmondu pro zpracovatelský sektor či ekonomická prognóza OECD. Evropu zastupují britská data o rozpočtovém schodku (v říjnu se proti očekávání zúžil), rozhodnutí maďarské centrální banky o sazbách (čeká se podržení základní sazby na 13,0 procenta) a odpoledne ukazatel spotřebitelské důvěry v eurozóně.

Z firem reportují Co a Dollar Tree ještě před trhem a Inc, VMware a Warner Music Group po zavření newyorské burzy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje, že by si stát koupil největší zásobníky zemního plynu v Česku. Konkrétně jde o zařízení, které vlastní v tuzemsku firma Gas Storage z německé skupiny . Úřad nákup zásobníků v minulých týdnech nově doplnil mezi projekty, kterými chce posílit energetickou infrastrukturu a tím i bezpečnost země. Na ně může čerpat peníze z Evropské unie v rámci programu RePowerEU, napsal web irozhlas.cz.

Na třicet až padesát miliard korun odhaduje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) rozpočtové náklady na stanovení maximálních možných cen energií pro velké firmy. České televizi to řekl s tím, že pro průmysl nakonec kabinet připravuje podobný cenový strop jako pro domácnosti. Zástupci podniků upozorňují, že bez takového opatření by se řada velkých firem dostala do existenčních problémů, napsal server ČT24.