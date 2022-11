Komerční banka se dnes obchoduje bez nároku na dividendu a éra silného dolaru možná končí. Futures jsou dnes zelené

se dnes obchoduje první den bez nároku na dividendu a dostala nové cílové ceny. Protesty proti přísnému čínskému režimu proti Covidu se v pondělí večer nekonaly poté, co Čína posílila přítomnost policejních jednotek na ulicích. A éra silného dolaru podle a končí. Futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy se pohybují nad nulou: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %.



Komerční banka se dnes obchoduje první den bez nároku na dividendu ve výši 55,50 Kč/akcie.



HSBC potvrzuje doporučení na na "buy" a zvyšuje cílovou cenu na EUR 50 z předchozí 47 EUR. Cílovou cenu na zvyšuje také na EUR 46 z 45 EUR a obnovuje doporučení "outperform".



Protesty proti přísnému čínskému režimu proti Covidu se v pondělí večer nekonaly, když úřady rozmístily ve velkých městech velké množství policejních jednotek. Vzhledem k důkazům o zásahu v ulicích Pekingu, Šanghaje, Chang-čou, Nankingu a dalších městech se davy většinou držely stranou, navzdory plánům se shromáždit šířeným na sociálních sítích.



Dolar vypadal na začátku tohoto roku nezastavitelně když investoři navyšovali sázky na inflaci a zvyšování sazeb v USA. Nyní se houfně obracejí. Bývalí býci včetně Asset Management a říkají, že éra silného dolaru končí, protože ochlazení růstu cen podnítilo trhy, aby snížily sázky na další zpřísnění Fedem. A to může znamenat nákupní příležitosti pro měny Evropy, Japonska a rozvíjejících se trhů.



Státy Evropské unie diskutovaly o tom, zda stanovit cenový strop na vývoz ruské ropy až na 62 dolarů za barel poté, co několik zemí požadovalo takovou úroveň, která by vyvinula větší tlak na Moskvu. Polsko a pobaltské země uvedly, že cenová hladina je podle diplomatů stále příliš vysoká, a tak jednání podle diplomatů selhávají a není jasné, jak rychle se dokáže najít shoda.