Evropské futures po Powellově projevu následují růstovou Ameriku. Dolar klesá

Americká centrální banka by mohla snížit tempo zvyšování úrokových sazeb již v prosinci, boj s inflací ale ještě zdaleka není u konce a klíčové otázky zůstávají nezodpovězeny, včetně toho, jak vysoko bude nakonec nutné sazby zvýšit a na jak dlouho. Takové je sdělení z napjatě očekávaného včerejšího projevu šéfa Fedu Jeromea Powella. Růstem na něj reagovala už Wall Street, a evropské akciové futures směle navazují. Německému indexu DAX je indikován růst o 0,9 procenta, stejně tak indexu Euro Stoxx 50. Britské futures registrují zisky skromnější, naposledy o 0,2 procenta. V zeleném byly i všechny hlavní asijské akciové indexy, i když japonský Nikkei 225 jenom těsně.

Euro k dolaru zamířilo nahoru už včera večer a dnes zisky převážně navyšuje, naposledy na 1,044 EURUSD. Česká koruna k euru stagnuje při 24,345 za euro. K dolaru silně posiluje japonský jen, který rozšířil zisky na 1,4 procenta a kurz kolem 136 USDJPY.

Předseda Fedu včerejším projevem upevnil očekávání, že Fed v prosinci ustoupí ze svého agresivního tempa zvyšování sazeb, a představil argument pro dosažení nižší inflace, aniž by si ekonomika musela projít hlubokou recesí. Vyjádřil také opatrný optimismus, že cenové tlaky zpomalí, což poslalo americké akcie prudce nahoru. V zisku Wall Street skončila i za celý listopad, index Dow Jones Industrial Average včera vstoupil do býčího trhu a S&P 500 zakončil měsíc na nejvyšší úrovni od poloviny září. Pro index asijských akcií byl listopad nejlepší měsíc za 24 let.

Sentiment v Asii podpořila i slova vysokého čínského činovníka pro boj s koronavirem, podle kterého varianta omikron v zemi slábne, očkování dostává více Číňanů a země vstupuje do nové fáze. Kromě toho hlavní město Peking údajně signalizovalo, že někteří pacienti s Covid-19 by mohli zůstat v domácí izolaci, pokud se tak rozhodnou. Dosavadní politikou uplatňovanou na celostátní úrovni bylo poslat všechny s covidem do státních karanténních středisek, bez ohledu na závažnost průběhu.

Na programu jsou dnes data o evropské nezaměstnanosti, americké výdaje na osobní spotřebu za říjen, pravidelná statistika o dávkách v nezaměstnanosti a odpoledne ukazatel ISM o náladě v americkém průmyslu. Česká data zastupuje PMI v průmyslu. Německé tržby klesly v říjnu o 2,8 procenta místo očekávaného půlprocentního propadu, což je po lepším zářijovém růstu zhoršení.

Armáda ČR uvažuje o možnosti nahradit svoje ruské transportní vrtulníky Mi americkými stroji Ch-47 Chinook od společnosti , napsalo dnes Právo s odvoláním na zákonodárce.