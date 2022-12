Akcie v usa pod tíhou dobrých makrodat

Akcie v USA zahájily týden výraznějšími ztrátami. Paradoxně za to mohl ukazatel aktivity služeb v USA, který nečekaně vzrostl. To podpořilo mínění, že Federální rezervní systém bude pokračovat v přísné měnové politice, aby zabránil silné inflaci Akcie se také dostaly pod tlak kvůli názoru, že nedávná rally by byla vzhledem k současnému souboru ekonomických rizik přehnaná. Téměř 95 % společností z indexu S&P 500 se obchodovalo níže, než byl páteční závěr. Velkou váhu měla v pondělí společnost . Agentura Bloomberg News informovala, že tento gigant v oblasti elektromobilů plánuje snížit výrobu ve své továrně v Šanghaji. Společnost ke konci obchodování klesala o více jak 7 %.Dobré ekonomické zprávy jsou špatnou zprávou pro akcie, jelikož zvyšují riziko, že sazby budou výše. Investoři také netrpělivě očekávají zprávu o cenách výrobců v USA na konci tohoto týdne, která bude jedním z posledních zajímavých údajů, které představitelé Fedu uvidí před svým politickým zasedáním 13. a 14. prosince. Údaje o inflaci za poslední měsíc naznačují, že cenové tlaky pomalu ochlazují, ale i tak zůstávají velmi vysoké.

USA Závěr: DJIA -1,4 %; S&P -2,0 %; Nasdaq -1,9 %