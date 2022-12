Z Wall Street přicházejí ponuré prognózy, Komerčka má novou cílovku a futures jsou dnes smíšené

Pozorovatelé z Wall Street hlasitě varují, že výhled na americkou ekonomiku a akcie na příští rok je ponurý. Evropská unie postoupí ve čtvrtek u Světové obchodní organizace dva případy proti Číně. Čína ve středu zmírnila řadu omezení proti Covidu a dostala novou cílovku. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,4 %.

J&T snížila cílovou cenu na na 863 Kč z 1 021 Kč, doporučení drží na "buy".

Člen bankovní rady České národní banky Jan Frait nevylučuje další zvyšování úrokových sazeb. Záležet podle něho bude hlavně na tom, co udělá americká centrální banka Fed. Důvody ke zvýšení úrokových sazeb v tuto chvíli ovšem nevnímá. Více zde.



Evropská unie postoupí ve čtvrtek u Světové obchodní organizace dva případy proti Číně poté, co jednání o vyřešení problémů nepřinesla výsledky. Případy se týkají čínských restrikcí na litevský export a pekingských donucovacích praktik, které omezují držitele patentů ve výkonu jejich práv na ochranu jejich inovací, řekl Valdis Dombroskis, místopředseda Evropské komise odpovědný za obchod. Eskalace obchodního sporu s Čínou přichází v době, kdy EU přehodnocuje svůj vztah s touto zemí, která je stále více vnímána jako konkurent a rival v otázkách od otevřenosti trhu až po lidská práva.



V období klidu, než se představitelé Fedu sejdou, aby příští týden rozhodli o svých konečných krocích v tomto roce, pozorovatelé z Wall Street zaplňují vakuum a hlasitě varují, že výhled na americkou ekonomiku a akcie na příští rok je ponurý. Od varování Davida Solomona ze společnosti , že ekonomiku čekají „bouřlivé časy“, přes ještě chmurnější názor Jamieho Dimona z , že přijde „mírná až tvrdá recese“, až po Lisu Shalett z Wealth Management, která uvedla, že korporace čelí „tvrdému probuzení“ u korporátních zisků. Zprávy jsou to čím dál hrozivější a to i v důsledku dat o mzdách a službách, které naznačují, že ekonomiku stále ovládají inflační tlaky.



Čína ve středu zmírnila řadu omezení proti Covidu. Některým lidem umožnila karanténu doma, a ne v centralizovaných táborech, a zrušila povinnost testů pro vstup na většinu veřejných míst, což je ostrá změna v národní strategii s cílem potlačit nespokojenost veřejnosti a znovu nastartovat ekonomiku. Mezi 10 nových opatření patří urychlení očkování mezi staršími lidmi a zákaz místním úředníkům označit velké oblasti, jako jsou celá sídliště, za vysoce rizikové. Tyto kroky naznačují, že vláda je ochotna tolerovat vyšší počty případů, aby se vyhnula větším sociálním a ekonomickým otřesům.



Bankéři se snaží nalákat bohaté klienty na dluhopisy s vyšším výnosem a bonusové sazby vkladů ve snaze rychle získat zpět co nejvíce z odsátých téměř 90 miliard dolarů. Vedoucí správy majetku Francesco de Ferrari mobilizuje svých 1 800 bankovních poradců v rámci hromadné telefonické kampaně s nabídkami, včetně snížené hranice pro zůstatky s nárokem na úrokovou sazbu 5 až 6 %. Kromě toho banka nabízí dluhopisy s pevnou sazbou blízkou 7 %, uvedli lidé obeznámení s plány banky.