Pozitivní začátek seance v USA, daří se energiím

Obchodní seance v USA začíná v pozitivním duchu. Především technologický Nasdaq se dnes činí a přidává 1 %. Výrazně se daří sektoru energií, který roste o 1,2 %. Ten táhne především růst cen ropy WTI o 2 %. S výše zmíněným technologickým indexem pak jde samozřejmě ruku v ruce růst sektoru informačních technologií shodně o 1,2 %. Jediné sektory v lehké 0,1% ztrátě jsou spotřební zboží a trochu paradoxně komunikace. Ty obsahují i velké „virtuální tituly“, dříve řazené mezi technologie a například Google ztrácí 0,7 % a sektor komunikací tak sráží níže.

oznámil rozšíření svého programu zpětného odkupu akcií do roku 2024 na 50 miliard USD a roste na to konto o 1,5 %. Optimismus dnes plyne z Číny, kde pokračuje deeskalace covidových opatření. Daří se tak Alibabě (+5,5 %) nebo například kasinům v Macau (Wynn Resorts +4 %).



O něco zajímavější je to situace v Evropě, kde německý index DAX roste o 0,2 %, ale britský FTSE naopak o 0,1 % klesá. Zobchodovaný objem je o cca 30 % pod průměrem. I pohled na sektory je zde výrazně různorodý. Základní materiály rostou o 1,6 %, ale většina ostatních sektorů se pohybuje v lehkých ztrátách (nejvíce telekomunikace -0,7 %). Nizozemsko pokročilo v dohodě s USA na pravidlech omezení exportu technologií do Číny, což se výrazně týká výrobce strojů pro výrobu polovodičů . Ten se v průběhu dne držel v lehkém 1% záporu, ale po otevření amerického trhu otočil na aktuálních +1,3 %.





Index pražské burzy PX dnes poklesl o 0,6 %. Ztrácely velká jména jako (-1,3 %) a (-1,2 %) a jejich negativní efekt jen částečně vyvažovala s 0,4% růstem.