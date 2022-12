PPF Financial Holdings a.s.

se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 109 07 718

LEI: 31570014BNQ1Q99CNQ35



PPF Financial Holdings a.s. uveřejňuje informaci o výplatě úrokového výnosu a splacení jistiny dluhopisů ISIN CZ0000001011. Více informací k výplatě úrokového výnosu a splacení jistiny v anglickém jazyce zde a českém jazyce zde.

(komerční sdělení)