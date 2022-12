Závěr týdne v negativním módu

Ačkoli se americké akcie po otevření chvíli snažily nadechnout, nakonec to vypadá, že závěr týdne zůstane pro hlavní trhy červený. Klíčové indexy v USA i Evropě klesají o 1 až 1,5 procenta při obchodování, které stále řídí zejména obavy z tvrdé politiky centrálních bank a jejích důsledků.

Bankéři ostatně i dnes podpořili postoj komunikovaný šéfy Fedu a ECB během týdne. Oli Rehn zopakoval varování, že trh nedostatečně zahrnuje do cen předpokládaný vrchol sazeb. John Williams zase uvedl, že utažený americký trh práce pravděpodobně udrží inflaci vysoko a bude znamenat další zvedání sazeb.

Na dluhopisovém trhu by se teoreticky strach z jestřábích centrálních bank a horšího růstu měl promítat do větší inverze křivek. To se ale neděje. V Evropě vidíme poměrně strmý růst výnosů napříč národními trhy i splatnostmi. V Americe oproti tomu rostou zejména delší splatnosti a inverze křivky se zmenšuje.

Pro eurodolar nakonec tyto změny neznamenají velký posun, když se kurz nadále drží lehce nad 1,0600. Zlato se dokázalo trochu zvednout po včerejším propadu. Pod tlakem obav o výkon ekonomiky naopak zůstává ropa. Koruna si na závěr týdne připisuje drobné zisky a dál tak nejeví zájem o dění na hlavních trzích.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2442 -0.0551 24.2810 24.2382 CZK/USD 22.8385 0.0767 22.8645 22.7550 HUF/EUR 405.8540 -0.1547 407.4800 405.2909 PLN/EUR 4.6883 -0.1019 4.7012 4.6801

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4025 -0.1303 7.4329 7.3976 JPY/EUR 145.0590 -0.9518 146.5718 144.9450 JPY/USD 136.6145 -0.8276 137.7945 136.5690

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8736 0.1375 0.8772 0.8708 CHF/EUR 0.9899 0.3416 0.9899 0.9838 NOK/EUR 10.5191 0.3951 10.5227 10.4572 SEK/EUR 11.0361 0.3396 11.0374 10.9698 USD/EUR 1.0617 -0.1218 1.0663 1.0609

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4975 0.4043 1.4979 1.4846 CAD/USD 1.3687 0.1933 1.3697 1.3618