Evropské akcie poslední obchodní den roku klesají, nedaří se telekomunikacím

Evropské akcie poslední obchodní den roku 2022 míří převážně jižním směrem. Širší index STOXX Europe 600 odepisuje téměř 0,5 %, německý DAX 0,6 % a britský FTSE 0,3 %.

Žádný ze sektorů indexu STOXX Europe 600 pozitivní bilanci nevykazuje. Nejhůře se z nich daří sektoru telekomunikací (STOXX Europe 600 Telecommunications), který je oproti své včerejší zavírací hodnotě o 0,87 % níže. Nejmarkantnější pokles z tohoto sektoru vidíme u titulu milánské burzy (TIT).



Tento italský operátor je pod enormním tlakem, jelikož nutně potřebuje řešit svůj dluh ve výši 33 miliard EUR (cca 797 mld. CZK). Tento dluh vzniknul především vyššími výpůjčními náklady poté, co tento rok evropská centrální banka několikrát zvýšila úrokovou sazbu. Zástupci italské vlády, kteří se ještě počátkem prosince nechali slyšet, že situaci zdárně vyřeší do konce roku 2022, však pravděpodobně jednání s největšími investory společnosti do konce tohoto měsíce schopni ve shodě uzavřít nebudou. Akcie tohoto italského operátora na vzniklou situaci reagují více než 2% propadem.



Pražská burza odepisuje téměř půl procentního bodu a velmi podobně si vede i její nejvíce obchodovaný titul (CEZ). Akcie (KOMB) odepisují 0,7 %. Na druhé straně spektra je pak titul Pilulka Lékárny (PINK), který posiluje o 2,4 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1546 -0.1662 24.2094 24.1372 CZK/USD 22.6135 -0.3437 22.7395 22.6115 HUF/EUR 400.4815 0.1755 400.9867 399.3207 PLN/EUR 4.6820 -0.0410 4.6963 4.6756

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4058 -0.2649 7.4406 7.3887 JPY/EUR 140.7390 -0.7920 141.1350 140.3459 JPY/USD 131.7775 -0.9568 132.5530 131.5560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8862 0.2489 0.8864 0.8822 CHF/EUR 0.9842 -0.0396 0.9868 0.9832 NOK/EUR 10.5126 -0.4432 10.5606 10.5036 SEK/EUR 11.1366 -0.0848 11.1636 11.1177 USD/EUR 1.0678 0.1487 1.0686 1.0639

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4706 -0.3529 1.4802 1.4704 CAD/USD 1.3535 -0.1549 1.3563 1.3527