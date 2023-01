Česko letos čeká snížení inflace, třetinu světa recese. Futures jsou dnes smíšené

Česko letos podle guvernéra ČNB Aleše Michla čeká rok podstatného snížení inflace. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová varovala, že letošní rok bude obtížnější než loňský rok, protože ekonomiky Spojených států, Evropské unie a Číny zpomalují. Chorvatsko se včera stalo součástí schengenského prostoru a eurozóny a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,1 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX +0,5 %.

Česko letos čeká rok podstatného snížení inflace, tempo růstu cen se začne snižovat na jaře. Vzhledem k oslabující poptávce a nastávající recesi může Česká národní banka (ČNB) pokračovat v politice stability úrokových sazeb. V rozhovoru s ČTK to řekl guvernér ČNB Aleš Michl. „První pozitivní výsledky politiky nové bankovní rady se dostaví na jaře. Inflace začne klesat, protože poptávka je výrazně ztlumena a ekonomika směřuje do recese. Lidé začínají méně utrácet, což je dobře. Proto může ČNB pokračovat v politice stability úrokových sazeb," řekl Michl.



Rok 2023 bude obtížnější než loňský rok, protože ekonomiky Spojených států, Evropské unie a Číny zpomalují. Třetina světové ekonomiky pak bude letos v recesi. Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová to řekla zpravodajské televizi . Na ekonomiku bude mít negativní dopad válka na Ukrajině, růst cen, vyšší úrokové sazby a šíření nemoci covid-19 v Číně, uvedla Georgievová. MMF loni v říjnu počtvrté od ledna 2022 zhoršil výhled globálního hospodářského růstu na rok 2023.



Chorvatsko se včera stalo součástí schengenského prostoru a na hranicích se Slovinskem a Maďarskem proto byly zrušeny hraniční kontroly. Po vstupu do Schengenu a přijetí jednotné evropské měny má Záhřeb velká očekávání, pokud jde o rozvoj cestovního ruchu, na němž ekonomika čtyřmilionové země z velké části stojí. Chorvatsko se stalo 27. členem schengenského prostoru a kontroly byly zrušeny na více než 70 hraničních přechodech. Odpadají také při cestách lodí mezi Chorvatskem a Itálií. Letištní kontroly dokladů při cestování mezi zeměmi Schengenu a Chorvatskem skončí až k 26. březnu. Záhřeb zároveň převzal odpovědnost za přibližně 1350 kilometrů dlouhou novou vnější hranici schengenského prostoru s Bosnou a Hercegovinou, Srbskem a Černou Horou.