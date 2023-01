Americké úrokové sazby budou muset letos vzrůst nad 5 %, ukazují projekce Fedu. Futures jsou zelené

Kompenzace poskytovatelům energií za cenové stropy u elektřiny a zemního plynu letos dosáhnou 242 mld. Kč, odhaduje ERÚ. Od letoška začala platit vyšší spotřební daň na tabák o téměř 4 Kč na krabičku cigaret. Podle nových projekcí Fedu se očekává, že úrokové sazby budou muset v roce 2023 vzrůst nad 5 %. Kvůli šíření covidu pozastavuje Čína masivní investice zaměřené na vybudování čipového průmyslu. A futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %.

Energetický regulační úřad (ERÚ) odhaduje, že kompenzace poskytovatelům energií za cenové stropy u elektřiny a zemního plynu letos dosáhnou 242 mld. Kč. Odhad ministerstva průmyslu ve výši 200 mld. Kč považuje ERÚ za zavádějící.



Od letošního roku začala platit vyšší spotřební daň na tabák o téměř 4 Kč na krabičku cigaret. Celková cena by se mohla zvýšit o 7-9 Kč dle odhadů výrobců a analytiků.



Fed je připraven si více posvítit na důvody, proč by mohla silná inflace přetrvávat i v tomto roce. Na závěrečném zasedání Federálního výboru pro volný trh minulého roku tvůrci politik zveřejnili nové projekce, podle kterých očekávají, že inflace skončí v roce 2023 výše, než si dříve mysleli. To vedlo k překvapivě široké podpoře výhledu, že úrokové sazby budou muset v roce 2023 vzrůst nad 5 %. Fed zveřejní zápis ze zasedání ve středu ve 14:00. ve Washingtonu.



Čína pozastavuje masivní investice zaměřené na vybudování čipového průmyslu, protože celonárodní šíření Covidu zatěžuje jak ekonomiku, tak i finance Pekingu. Nejvyšší představitelé diskutují o způsobech, jakým způsobem odstoupit od nákladných dotací, které dosud nepřinášely žádné ovoce a vedly k úplatkům a americkým sankcím, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



Evropská unie se začíná stavět k nekontrolovanému šíření Covidu v Číně. To může přinést požadavky na roušky a testy pro cestující z této země. Tyto kroky by byly nad rámec doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, které minulý týden uvedlo, že pravidla pro testování a cestovní omezení nejsou opodstatněná.



Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried se včera před soudem v New Yorku označil za nevinného v případu, v němž čelí obvinění z miliardové zpronevěry. Bankamn-Fried je celkem obviněn z osmi trestných činů. Americké úřady případ kryptoměnové burzy FTX označily za jeden z největších podvodů americké historie. Proces s Bankmanem-Friedem bude pokračovat 2. října. Federální žalobkyně Danielle Sassoonová odhadla, že proces bude trvat zhruba čtyři týdny. Uvedla také, že prokuratura obhájcům brzy předloží stovky tisíc dokumentů s důkazy proti jejich klientovi.