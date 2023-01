SAB Finance a.sIČ: 24717444

V rámci úpisu akcií TRINITY BANK a.s. navýšila společnost SAB Finance a.s. prostřednictvím své dceřiné společnosti SAB Financial Investments a.s. svůj podíl v TRINITY BANK a.s. Aktuálně tak drží 280 236 kusů akcií. Zpráva je dostupná na webu https://www.sab.cz/pro-investory.

