Rozbřesk: Česko vykázalo nižší prosincovou inflaci, zásadní však bude leden

Tuzemská inflace v prosinci meziměsíčně stagnovala a meziroční dynamika proto zvolnila z listopadových 16,2 % na 15,8 %. Oproti našemu očekávání šlo o lehce nižší dynamiku, vzhledem k celkové výši inflace a vysoké volatilitě řady položek nepovažujeme celkovou prosincovou odchylku od konsensu i našeho odhadu za zásadní. Průměrná míra inflace za celý rok 2022 činila 15,1 % – od vzniku samostatné České republiky byla inflace vyšší jen v roce 1993, a to 20,8 %.



Při pohledu do struktury spotřebitelských cen držely inflaci na uzdě zejména pohonné hmoty, které meziměsíčně zlevnily o 10,5 %. V oddíle bydlení sice podle očekávání dál lehce rostly ceny energií, na druhé straně ovšem o něco rychleji odeznívá imputované nájemné (meziměsíční pokles o 0,2 %). Stejně tak některé další složky jádrové inflace lehce zaostaly za naším očekáváním (vybavení domácností, pohostinství a rekreace). Odchylka od reality ale nebyla výrazná a na závěry o nižší perzistenci jádrové inflace je zatím příliš brzy. Připomeňme, že již od října ovlivňuje vykazovanou inflaci efekt statistického promítnutí vládních opatření na pomoc s vysokými cenami energií. Bez zahrnutí tzv. úsporného tarifu a odpuštění poplatku za OZE by prosincová inflace dosáhla 19,3 %.



Z našeho pohledu však bude podstatně důležitější až výsledek lednové inflace. Ta bude totiž reflektovat jednak těžko predikovatelný efekt změny ceníků a jednak odeznění vlivu energetického úsporného tarifu. Současně s tím začnou na trzích působit vládou garantované cenové stropy pro plyn i elektrickou energii. Již dříve jsme avizovali, že v lednu neočekáváme zdaleka tak výrazné zrychlení inflace, jak komunikuje na začátku roku ČNB (guvernér Aleš Michl hovoří o blízkosti 20 %). Včerejší o něco nižší čísla pravděpodobnost výraznějšího lednového zrychlení inflace dle našeho názoru dále snižují.



Pokud by však lednová inflace výrazněji zaostala za únorovou prognózou ČNB (nelze zcela vyloučit, bude-li ČNB předpokládat inflaci v okolí 20 %) a koruna se dál pohybovala na aktuálních silných úrovních, mohlo by to nahrávat o něco dřívějšímu poklesu sazeb, než nyní předpokládáme (v základním scénáři počítáme s prvním poklesem sazeb v posledním čtvrtletí 2023).



TRHY



Koruna

Koruna měla včera tendenci mírně oslabovat a vrátila se nad 24,00 EUR/CZK. Překvapivě nižší výsledek prosincové inflace nechal korunu zcela v klidu – podstatně větší kurzotvorný potenciál má dle našeho názoru až inflace lednová (viz úvodník). Dnes budou zveřejněna data k maloobchodním tržbám za prosinec, korunu však může spíše ovlivnit odpolední inflace v USA. Nižší než očekávaný výsledek (-0,1 % meziměsíčně) by mohl na trhy přinést pozitivní náladu a dodat impuls širšímu koši rizikových aktiv, včetně koruny.



Eurodolar

Makroekonomické číslo týdne je tady a eurodolar již atakuje hranici 1,08. Dnes odpoledne zveřejněná americká inflace za měsíc prosinec může přinést nárůst volatility dolarové výnosové křivky, a tím i eurodolaru. Aktuálně počítá trh s mírným meziměsíčním poklesem celkové inflace o 0,1 % a se zvýšením jádrové složky o 0,3 %. V meziročním srovnání by celková inflace měla v prosinci spadnout na 6,4 % a jádrová pak dokonce na 5,7 %. Dodejme, že náš nowcast alias Stopař je dokonce ještě o něco optimističtější.



Reakce trhu na inflační výsledek může být poměrně nevyzpytatelná, a to s ohledem na to, že s viditelným poklesem meziročních dat se počítá, v důsledku čehož dolarová výnosová křivka počítá jen s tím, že Fed zvedne sazby jen o 25 bps na počátku února a pak ještě jednou v půlce března, a tím cyklus zvyšování sazeb skončí.