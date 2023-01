Pár důležitých poznámek k dnešní americké inflaci

Máme tu den, během kterého se to hlavní bude dít až po zveřejnění klíčových dat. Jde o americkou inflaci za prosinec, která vyjde ve 14:30 a od níž se čeká další podstatný pokles (na 6,5, resp. u jádrové 5,7 pct). Vypadá to, že prakticky celý trh s poklesem počítá, a navíc mnozí sázejí na další podstřelení konsensu. Akcie v posledních dnech slušně narostly, ale v případě pozitivního překvapení mají možnost postoupit aspoň krátkodobě dál nahoru.



Jak to dopoledne vypadá: Evropské akciové indexy stoupají zhruba o 0,3 až 0,7 procenta, americké futures jsou zatím jen kolem nulové změny. Výnosy bez velkých změn, eurodolar se zvedá na 1,0765 a americká měna ztrácí ještě více k jenu či libře. Ropa drží zisky, zlato je ještě rozšiřuje. Koruna zůstává lehce nad 24,00 za euro a na slabší maloobchodní tržby prakticky nereaguje.

Klíčový bod dnešního programu - inflace - si podle nás zaslouží pár poznámek:

1/ Do zveřejnění dat to nemusí být na trzích jen nuda a vyčkávání. Předchozí údaj zveřejněný v prosinci vyvolal na trzích slušné pohyby už v předstihu. Dokonce v poslední minutě před oficiálním časem se hodně kupovalo a velmi netypicky narostly objemy, což logicky vedlo ke spekulacím o úniku dat. Nic se jako vždy nepotvrdilo, celá záležitost skončila několika formálními prohlášeními, ale nebyla zapomenuta. Dnes se tedy bude pozorně sledovat, co trh před daty předvede.

2/ Na rozdíl od prosince dnes není vysoko put-call, tedy poměr prodejních a kupních opcí. To naznačuje, že investoři se nijak zvlášť nezajišťují proti špatným datům, respektive na ně nespekulují. V podstatě to jen dokládá, jak optimisticky investoři vývoj inflace vidí. Takové nastavení by mělo omezovat start vzhůru v případě dobrých dat, naopak na případné zklamání by trh mohl být citlivější.

3/ Nadšení akcií a dluhopisů pro nízkou inflaci se rozchází. Jak jsme upozorňovali včera, krátký konec výnosové křivky příliš nezvyšuje sázky na mírnější Fed, zatímco na tom delším výnosy klesají, tím narůstá inverze a ve výsledku dostáváme především indikaci o větších obavách z recese.

4/ Dluhopisy také jasně naznačují, co bude zásadní po zveřejnění dat: Jak na ně zareaguje Fed. Zmírní svou rétoriku a nechá trhy spekulovat na otočku a tím dál podstatně uvolnit finanční podmínky? Nebo na to ještě není čas a Fed si bude chtít zjednat respekt pokračováním v jestřábí rétorice? První varianta by byla velice pozitivní pro akcie i dluhopisy, stále to však podle nás vypadá spíše na tu druhou. A také to vypadá, že trhy Fedu přísnost dál nebudou věřit. Právě skrze tuto nedůvěru je možný nárůst akcií, protože v opačném případě by se podle nás musel dostavit strach, že to Fed s restrikcí přehání a že ekonomiku zbytečně utlumí.

Už v prvních několika hodinách po datech mají na programu vystoupení hned tři bankéři z Fedu, kteří budou mít možnost zareagovat. Dá se říci, že jakákoli relativizace předchozího postoje či vágnost v reakci tržní hráče jen utvrdí v tom, že budou sázet proti Fedu, tedy na obrat sazeb dolů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0322 -0.0097 24.0505 24.0174 CZK/USD 22.3420 0.0090 22.3710 22.3080 HUF/EUR 399.4749 0.2459 399.7203 397.8777 PLN/EUR 4.6914 0.0847 4.6963 4.6855

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2604 -0.3243 7.2959 7.2518 JPY/EUR 140.9935 -1.0541 141.8800 140.8992 JPY/USD 131.0725 -1.0415 131.8900 130.9300

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8848 -0.0604 0.8868 0.8838 CHF/EUR 1.0025 0.0824 1.0051 1.0019 NOK/EUR 10.7645 0.0139 10.7907 10.7422 SEK/EUR 11.2962 0.3055 11.3015 11.2532 USD/EUR 1.0757 -0.0060 1.0773 1.0742

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4480 0.0145 1.4520 1.4440 CAD/USD 1.3427 0.0261 1.3449 1.3421