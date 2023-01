Trhy na vlně investorského entuziasmu

Slibně klesající ceny energií naznačují, že by americká inflace, která dnes bude zveřejněna hodinu před otevřením newyorkských burz NYSE a NASDAQ (ve 14:30) mohla být již po šesté v řadě zveřejněna v meziročním srovnání nižší. Pozor však na to, že o cenách ve službách (které se do spotřebitelského koše také propisují) se to zatím říci nedá.



Investory výstrahy členů Fedu z počátku tohoto týdne již neodrazují a zvýšení sazeb 1. únorový den o 25 bazických bodů se zaceňuje do trhu. Otazník se tak spíše přesouvá na konec fundamentální otázky, s čím Fed přijde potom? Poodkrýt tuto roušku tajemství může do té doby alespoň zčásti guvernér filadelfského Fedu Patrick Harker během svého dnešního vyjádření, které začne ve 13:30.



Největší světový výrobce polovodičů Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330) reportoval úžasná čísla. Firemní tržby tvoří z 32 % výroba energeticky účinnějších 5 nm čipů (které krom této společnosti umí vyrábět jen jihokorejský Samsung), a celková roční tržba se oproti roku 2021 v roce 2022 téměř zdvojnásobila (na 1,017 bilionu tchajwanských dolarů). Neopomenutelným aspektem tohoto výsledku je však fakt, že se tchajwanský dolar (TWD) vůči americkému dolaru v předešlém roce propadnul o více než 20 % (68 % tržeb společnosti pochází ze severní ameriky).

Klíčový čipař ##TSMC prudce zvýšil zisk v době, kdy se celému odvětví dařilo špatně - https://t.co/wjhyQSL0cY pic.twitter.com/T1ziEu6i4n — Patria.cz (@PatriaCZ) January 12, 2023

Akcie společnosti však nakonec tchaj-pejský obchodní den uzavřely v zisku pouze 0,4 % a připomínají tak před zítřejšími reporty amerických bank zkušeným obchodníkům již známý fakt, že sezóna hospodářských výsledků zdaleka není jen o číslech, ale i o výhledu, který na rok 2023 vzbuzuje díky snižující se kupní síle obavy.



STOXX Europe 600 (jehož všechny sektory posilují) roste o 0,6 %, DAX o 0,7 % a FTSE 100 o 0,6 %. Pražská burza přidává téměř 1 %, 0,5 %, 1,1 % a Moneta 0,1 %.