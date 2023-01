Varování Standard & Poor's: Svět je ohrožen novou krizí dluhů

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami může v příštích letech způsobit, že globální dlužníci budou mít dodatečné náklady na obsluhu dluhu až 8,6 bilionu dolarů (190,3 bilionu Kč). Vyplývá to z odhadu agentury S&P Global. Agentura dodala, že svět je ohrožen krizí, protože vlády, domácnosti a finanční instituce se zadlužují, což by mohlo do roku 2030 zvýšit celkovou zadluženost na 366 procent hrubého domácího produktu.



Zadlužení roste mnohem rychleji ve vyspělých zemích než v rozvíjejících se ekonomikách, uvedli ekonomové S&P Terry Chan a Alexandra Dimitrijevicová. V případě nejhoršího scénáře by zadlužení v roce 2030 mohlo činit až 391 procent HDP. Podle údajů z loňského června globální dluh činil 300 bilionů USD, tedy 349 procent HDP.



"Poptávka po dluhu, například na pomoc spotřebitelům s inflací, zmírnění změn klimatu a obnovu infrastruktury, bude pokračovat," uvádí se ve zprávě S&P Global. "Ke zmírnění rizika finanční krize může být zapotřebí kompromisů mezi výdaji a úsporami."



Hlavní centrální banky, v čele s centrální bankou USA (Fed) a Evropskou centrální bankou (ECB), loni výrazně zvyšovaly úrokové sazby, aby utlumily inflaci. Růst výpůjčních nákladů ale také přináší obavy, že způsobí globální recesi, a zvyšuje dluhovou zátěž. Za předpokladu, že přibližně 35 procent světového dluhu má pohyblivou úrokovou sazbu citlivou na měnovou politiku, zvýšil loňský cyklus zvyšování úrokových sazeb podle S&P náklady na obsluhu dluhu o další tři biliony USD.



S&P Global poskytuje ratingy dluhu. Svým varováním se přidává k řadě varování předních bankéřů a nadnárodních institucí před dopady vyšších nákladů na obsluhu dluhu na ekonomiky, podniky a domácnosti, uvedla agentura Bloomberg.