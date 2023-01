Nezadržitelná Evropa - londýnská burza zpět u historického maxima

keď do ekonomiky sa viac-menej od začiatku r.2022 dostávali nekryté peniaze - európske vlády nalievajú pod pláštikom podpory obyvateľov proti vysokým cenám energií (často všetkým - aj tí, ktorí to nepotrebujú) - neskutočné sumy = spolu viac ako 700 mld. EUR !!! a v r.2023 to bude asi ešte viac (!), pokiaľ by sa ceny energií opäť dvihli ... a keďže ECB začala s veľkým oneskorením dvíhať úrok. sadzby (pritom pre bežných občanov sa v krajinách Eurozóny sa zatiaľ prakticky takmer neodtrhli :-( od nuly ) .... Tak jediná možnosť - kde ľudia / malé firmy môžu ako tak zachrániť aspoň malú časť svojich peňazí pred veľkým inflačným znehodnotením (od cca. 7% až po 20% Pobaltí) zostáva (so škrípajúcimi zubami...) investovanie do akcií .. keďže nehnuteľnosti sú už extrémne predražené... a dlhopisy kvôli očakáv. rastu sadzieb ešte nie sú celkom O.K. .... ale aj ceny akcií sú už riadne nadhodnotené....

